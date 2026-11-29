Cyber Monday Sale endet in Kürze: Letzte Chance auf 60 % Rabatt bei InvestingPro

— Der Cyber Monday hat offiziell begonnen – und damit läuft der Countdown für die größte Rabattaktion des Jahres bereits. Wer den Black Friday verpasst hat oder noch unentschlossen war, seine Analysewerkzeuge aufzurüsten, sollte sich beeilen: In Kürze endet der Cyber Monday Sale und damit die Gelegenheit, sichDer größte Vorteil: Sie sind optimal aufgestellt, noch bevor am Dienstag das ProPicks AI-Rebalancing für Dezember ansteht.

Nach den jüngsten Marktrücksetzern im November weisen führende Technologie- und Wachstumswerte einige der stärksten Bewertungsabschläge seit Monaten auf. Genau für dieses Marktumfeld wurde InvestingPro entwickelt. Unsere Modelle stehen kurz davor, eineErhalten Sie Zugriff auf monatlich aktualisierte, gleichgewichtete Portfolios aus 10 bis 20 KI-selektierten Aktien – darunter 11 exklusive US-Strategien sowie lokale Marktführer aus Großbritannien, Japan, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, der Schweiz, Taiwan, Hongkong, Indien und weiteren Märkten.

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