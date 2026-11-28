Cyberangriff auf College Board: Nutzerdaten kompromittiert und Registrierungssysteme gestört

Das College Board, das unter anderem für die Organisation der US-amerikanischen SAT-Zulassungstests zuständig ist, hat einen Cyberangriff bekannt gegeben. Dabei wurden Nutzerdaten offengelegt und Systeme kompromittiert, die zur Beantragung von Studienfinanzierungen dienen.

Die in New York ansässige Non-Profit-Organisation teilte am späten Freitag mit, Hacker hätten sich Zugriff auf Systeme verschafft, über die Neuregistrierungen und Anträge auf finanzielle Unterstützung abgewickelt werden. In einigen Fällen seien dadurch unbefugte Passwortrücksetzungen ermöglicht worden. Ersten Erkenntnissen zufolge betrifft der Sicherheitsvorfall nur einen kleinen Teil der millionenfachen Nutzerkonten der Organisation. Zu den offengelegten personenbezogenen Daten zählten unter anderem Namen und E-Mail-Adressen.

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Infolge des Vorfalls setzte das College Board Neuregistrierungen vorübergehend aus. Es gebe jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass Unbefugte Zugriff auf die Datenbank mit Testergebnissen und Prüfungsinhalten erlangt hätten, hieß es weiter. Die potenziellen Auswirkungen auf Nutzer des Finanzhilfe-Portals CSS Profile werden derzeit noch von Ermittlern analysiert, wie Sprecher Massie Ritsch mitteilte. Finanzhilfeanträge enthalten mitunter hochsensible Angaben wie das Haushaltseinkommen und Steuerunterlagen.