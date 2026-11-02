Cyberangriff auf Kühlschränke: ICA und Coop lahmgelegt in Skandinavien und Belgien

Hacker haben Kühlschränke bei ICA, Coop und Delhaize in Schweden, Belgien und Luxemburg gestört. Zahlreiche Supermärkte mussten schließen und Lebensmittel entsorgen.

Ein koordinierter Cyberangriff hat in der vergangenen Nacht die Kühlsysteme mehrerer Supermärkte in Skandinavien und dem Benelux-Raum lahmgelegt. Die Attacke richtete sich primär gegen Filialen der schwedischen Handelskonzerne ICA und Coop sowie gegen belgische Geschäfte der Kette Delhaize. Durch die Manipulation der IT-Infrastruktur stiegen die Temperaturen in den Kühl- und Gefrieranlagen drastisch an, was dazu führte, dass zahlreiche Geschäfte ihre Türen schließen mussten und große Mengen an verderblichen Lebensmitteln entsorgt werden mussten.

Ausmaß der Schäden in Schweden

In Südschweden bestätigte die Filiale ICA Kvantum in der Stadt Sjöbo die Vorfälle über ihre offizielle Facebook-Seite. Das Unternehmen teilte mit, dass die Kühl- und Gefriergeräte in der Nacht auf fünfzig Grad Celsius eingestellt worden waren. Dies geschah trotz der expliziten Anweisung, dass solche Maßnahmen niemals erlaubt sind. Die Mitarbeitenden arbeiteten unter Hochdruck daran, die ausgefallenen Systeme zu reparieren und die verdorbenen Waren zu entsorgen. Am Montagmorgen blieb die Filiale vorübergehend geschlossen, konnte jedoch inzwischen den Betrieb wieder aufnehmen.

Also read Lebensmittel: Supermärkte melden mutmaßliche Cyberattacke auf Kühlschränke

Gustaf Nilsson, der Pressesprecher der Ica Group, bestätigte gegenüber schwedischen Medien, dass eine begrenzte Anzahl von Filialen von diesem Vorfall betroffen war. Er betonte, dass die Kühl- und Gefrieranlagen beeinträchtigt wurden, nannte jedoch keine konkreten Zahlen zur betroffenen Anzahl der Geschäfte. Auch in Stockholm gab es Meldungen von ICA-Märkten, in denen die Temperaturen in den Kühlschränken über Nacht angestiegen waren, sodass Angestellte die Regale leer räumen mussten.

Attacken gegen Coop und Delhaize

Auch der Wettbewerb Coop meldete schwerwiegende Probleme. Sechs Filialen der Supermarktkette wurden durch den Hackerangriff vollständig lahmgelegt, sodass der Handel vorübergehend zum Erliegen kam. In Belgien sind die Auswirkungen noch weiterreichend. Dort berichteten über vierzig Supermärkte der Kette Delhaize davon, dass die Temperaturen in ihren Kühlanlagen unkontrolliert angestiegen waren. Eine Sprecherin des Unternehmens bezeichnete den Vorfall offiziell als IT-Störung und leitete bereits umfassende Untersuchungen ein, um die Ursache und das Ausmaß der Sabotage zu klären.

Advertisement

Die genauen finanziellen Schäden des Angriffs sind derzeit noch schwer abzuschätzen. Da die kompletten Kühllager und Regale in den betroffenen Märkten geräumt werden mussten, ist mit einem erheblichen Warenverlust zu rechnen. Die Lebensmittel, die durch den Temperaturanstieg verderbt sind, müssen entsorgt werden, was nicht nur logistische Herausforderungen, sondern auch erhebliche Kosten verursacht. Kunden in den betroffenen Regionen waren von den Schließungen und leeren Regalen direkt betroffen.

Historischer Kontext und Sicherheitslücken

Dieser Vorfall ist kein isoliertes Ereignis im Bereich der Cyberkriminalität im Einzelhandel. Im Oktober des Vorjahres hatte eine ähnliche Attacke auf Kühlsysteme über hundert französische Supermärkte lahmgelegt. In jenem Fall führten die plötzlichen Temperaturanstiege dazu, dass einige Kühlschränke sogar in Brand gerieten, was die Gefahr für Sicherheit und Personal nochmals erhöhte. Solche Angriffe zeigen, wie anfällig kritische Infrastrukturen und vernetzte Geräte in der Lebensmittelversorgung sind.

Die Frage nach den Urhebern des aktuellen Angriffs bleibt aktuell unklar. Es ist noch nicht bekannt, ob eine organisierte Cyberkriminellenorganisation hinter der Sabotage steckt oder ob es sich um eine lokale Racheaktion handelte. Die Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Unternehmen ICA, Coop und Delhaize sowie den Behörden in Schweden, Belgien und Luxemburg ist entscheidend, um die Täter zu identifizieren und zukünftige Attacken abzuwehren. Die IT-Sicherheit in Supermärkten muss dringend überdacht und verstärkt werden, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.