Cyberangriff auf Mindfactory: Kundendaten möglicherweise kompromittiert

Der Hardwarehändler Mindfactory meldet einen massiven Datenleck durch Hacker. Kundenkonten wurden zurückgesetzt und Passwörter müssen geändert werden. Bankdaten sind laut Angaben sicher.

Der deutsche Online-Händler für Computerhardware und Elektronikkomponenten Mindfactory hat einen erheblichen Sicherheitsvorfall bestätigt. Dabei handelt es sich um einen gezielten Cyberangriff, der auf das IT-System des Unternehmens abzielte und potenziell sensible Informationen aus den Datenbeständen extrahierte. Diese Entwicklung wurde ursprünglich durch das Fachmedium Heise publik, das zur gleichen Muttergesellschaft Heise Group gehört wie der Händler selbst. Diese zeitgleiche Berichterstattung unterstreicht die Relevanz des Vorfalls für die deutsche Technologie- und Handelslandschaft.

Kritische Sicherheitslücke wurde geschlossen

Die Verantwortlichen bei Mindfactory haben bestätigt, dass die ausgenutzte Sicherheitslücke, die den Eindringlingen den Zugriff ermöglichte, mittlerweile technisch geschlossen wurde. Das Unternehmen führt fortlaufende Untersuchungen durch, um das genaue Ausmaß des Eindringens und die betroffenen Systembereiche vollständig zu rekonstruieren. Trotz dieser schnellen Reaktionszeit lassen die Betreiber nicht ausschließen, dass die Angreifer erfolgreich persönliche Daten der betroffenen Nutzer erbeutet haben. Die Prävention weiterer Schäden steht dabei im Mittelpunkt der aktuellen Sicherheitsmaßnahmen.

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Mögliche Betroffenheit von Kundendaten

Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass verschiedene Kategorien personenbezogener Daten in falsche Hände geraten sind. Konkret könnten Namen, physische Anschriften, E-Mail-Adressen und private Telefonnummern der Nutzer kompromittiert worden sein. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass verschlüsselt gespeicherte Passwörter ebenfalls von den Tätern abgegriffen wurden. Mindfactory informiert aktuell nur diejenigen Kunden, die seit der Übernahme durch die Heise Group im Juli 2025 bei dem Händler bestellt haben. Für frühere Bestellungen liegen bislang keine bestätigten Hinweise auf eine Betroffenheit vor.

Bankdaten bleiben laut Hersteller sicher

Eine entlastende Information für viele Verbraucher ist, dass Bank- und Kreditkartendaten laut eigenen Angaben des Händlers nicht gefährdet sind. Diese finanziellen Daten werden nicht im eigenen Shopsystem von Mindfactory gespeichert, sondern direkt und sicher bei externen Zahlungsdienstleistern verarbeitet. Dies schränkt das Risiko finanzieller Verluste durch Identitätsdiebstahl im Bereich der Zahlungsdaten erheblich ein. Dennoch gilt Vorsicht bei allen Kontozugängen, die mit der Plattform verknüpft waren.

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Kunden müssen Passwörter zwingend ändern

Als sofortige Schutzmaßnahme hat Mindfactory vorsorglich sämtliche Passwörter für Kundenkonten auf den aktuellen Stand zurückgesetzt. Jeder betroffene Nutzer, der sich wieder in seinem Account anmelden möchte, muss daher ein neues, individuelles Passwort vergeben. Zusätzlich kündigt das Unternehmen an, ein moderneres und sichereres Verfahren zum Schutz der Passwörter einzuführen, um zukünftige Angriffe effektiver abzuwehren. Dies ist ein kritischer Schritt, um die Integrität der Benutzerkonten wiederherzustellen.

Parallel zur technischen Säuberung hat Mindfactory Strafanzeige gegen Unbekannt bei den zuständigen Ermittlungsbehörden gestellt. Das Unternehmen arbeitet derzeit intensiv daran, alle direkt betroffenen Kunden sowie die zuständigen Datenschutzbehörden über den Vorfall und die weiteren Schritte zu informieren. Angesichts der möglichen Kompromittierung persönlicher Daten, wie E-Mail-Adressen und Telefonnummern, raten Experten Verbrauchern, derzeit besonders wachsam zu sein und verdächtige Kommunikation genau zu prüfen.