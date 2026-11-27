Kitas, Feuerwehr und Bauhof: Mit einem Cyberangriff haben sich Unbefugte Zugang zu den dezentralen Datenspeichersystemen in Olching verschafft. Das betrifft die städtische IT-Infrastruktur der Einrichtungen. Welche Daten betroffen sind.

Betroffen vom Cyberangriff sind sämtliche städtischen Außenstellen, insbesondere die städtischen Kindertageseinrichtungen, die Feuerwehren, der städtische Bauhof sowie das Jugendzentrum und das Sozialzentrum, so die Stadt in ihrer Mitteilung.

, zuzugreifen. Das könnte insbesondere Daten von Bürgerinnen und Bürgern, Kindern und deren Erziehungsberechtigten, Beschäftigten sowie ehrenamtlich Tätigen betreffen. Ob und in welchem Umfang diese Daten tatsächlich angesehen, kopiert oder anderweitig missbräuchlich verwendet wurden, sei derzeit Gegenstand der laufenden Untersuchungen. Eindämmung und Aufarbeitung des Cyberangriffs eingeleitet.

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Die städtische IT arbeite mit hoher Priorität an der Aufklärung, der Sicherung der Systeme sowie der Wiederherstellung eines sicheren Betriebs. Ein Missbrauch dieser Daten, etwa in Form von gezielten Betrugsversuchen, Phishing Nachrichten oder Identitätsmissbrauch, könne nicht ausgeschlossen werden. Die Stadt Olching empfiehlt daher allen potenziell betroffenen Personen, in nächster Zeit besonders aufmerksam im Umgang mit ungewöhnlichen E-Mails, Telefonanrufen oder sonstigen Kontaktaufnahmen zu sein und insbesondere keine vertraulichen Informationen oder Zugangsdaten an unbekannte Dritte weiterzugeben.