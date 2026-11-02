Cyberangriff blockiert Kühlhäuser bei ICA, Coop und Delhaize

Ein massiver Cyberangriff lahmlegt Kühlschränke bei Supermärkten in Schweden, Belgien und Luxemburg. ICA, Coop und Delhaize melden massive Sachschäden und geschlossene Filialen infolge der IT-Störung.

Großflächige Strom- und Kühlsysteme europäischer Supermärkte wurden durch koordinierte Cyberangriff e lahmgelegt. Betroffen sind unter anderem Filialen der schwedischen Ketten ICA und Coop sowie belgische Märkte des Unternehmens Delhaize in Belgien und Luxemburg. Die Angreife setzten die Temperaturregulation in den Kühl- und Gefrieranlagen außer Kraft, was zu einem rapiden Temperaturanstieg und erheblichen Lebensmittelschäden führte.

Kristallklare Details zu den betroffenen Märkten

Der Angriff erfolgte in der Nacht, wobei die Hacker die Kontrolle über die digitalen Steuerungen der Kühlhäuser übernahmen. In Schweden berichtete ein Markt der Marke ICA Kvantum aus Sjöbo im Südschweden, dass die Temperatur in den Geräten auf 50 Grad Celsius hochgeregelt wurde. Dies führte dazu, dass viele Geschäfte am folgenden Montagmorgen ihre Türen nicht öffnen konnten und die Regale leer blieben. Das betroffene Geschäft in Sjöbo gab auf seiner Facebook-Seite an, untröstlich über die Situation zu sein und mit Hochdruck daran zu arbeiten, die verdorbene Ware zu entsorgen und den normalen Betrieb wiederherzustellen. Bis zum Abend des Berichtszeitraums war der Markt in Sjöbo wieder für Kunden zugänglich.

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Betroffene Akteure und offizielle Stellungnahmen

Gustaf Nilsson, Sprecher der ICA Group, bestätigte gegenüber schwedischen Medien, dass der Konzern von einem Vorfall betroffen war, der seine Kühl- und Gefrieranlagen beeinträchtigte. Er betonte jedoch, dass nur eine begrenzte Anzahl von Filialen eingeschaltet war, ohne die genaue Zahl der betroffenen Märkte preiszugeben. Ähnliche Vorfälle wurden auch an anderen Standorten gemeldet, darunter ein ICA-Markt in Stockholm, bei dem Angestellte nachts die Regale ausräumen mussten, da die Temperaturen in den Kühlschränken ansteigen. Bei der Supermarktkette Coop sollen nach ersten Informationen sechs Filialen vollständig lahmgelegt worden sein. In Belgien meldeten mehr als 40 Delhaize-Supermärkte einen Temperaturanstieg in ihren Kühlanlagen. Eine Sprecherin des Unternehmens bezeichnete den Vorfall offiziell als IT-Störung und kündigte an, dass eine Untersuchung eingeleitet wurde.

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Finanzielle Auswirkungen und operative Folgen

Die genauen finanziellen Schäden sind derzeit noch nicht bezifferbar, da die Komplexität der Schäden variiert. Insgesamt mussten die kompletten Kühllager und Regale in den betroffenen Märkten geräumt werden, da die Haltbarkeit der verderblichen Waren aufgrund der hohen Temperaturen nicht mehr garantiert war. Die Lebensmittel mussten entsorgt werden, was zu massiven Lieferengpässen für frische Produkte führte. Die operative Herausforderung besteht darin, nicht nur die digitalen Systeme zu sichern, sondern auch die logistische Kette für den Ersatz der zerstörten Ware aufrechtzuerhalten. Kunden in den betroffenen Regionen von Schweden, Belgien und Luxemburg stehen vor leeren Regalen und eingeschränktem Angebot, was die Alltagsversorgung zusätzlich belastet.

Historischer Kontext und zukünftige Sicherheitsmaßnahmen

Dieser Vorfall ist Teil einer wiederkehrenden Bedrohungslage für kritische Infrastrukturen im Einzelhandel. Im Oktober legte ein ähnlicher Angriff auf Kühlanlagen bereits über hundert französische Supermärkte lahm. Damals waren die Schäden sogar noch schwerwiegender, da durch den plötzlichen Temperaturanstieg einige Kühlschränke Feuer fingen. Die Wiederholung solcher Angriffe in verschiedenen Ländern deutet auf eine organisierte Struktur der Angreifer hin, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Logistikketten europäischer Handelsunternehmen zu destabilisieren. Die Unternehmen müssen nun ihre IT-Sicherheitsprotokolle dringend überprüfen und potenzielle Schwachstellen in den vernetzten Kühlsystemen schließen, um künftige Ausfälle zu verhindern.