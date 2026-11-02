Cyberangriff kühlt Supermärkte: Temperaturanstieg in Schweden, Belgien und Luxemburg

Cyberangriff verursacht Temperaturspitzen in Kühlschränken. Ahold Delhaize bestätigt IT-Störung in Schweden, Belgien und Luxemburg. Lebensmittelausfall droht.

In der Nacht zum Montag kam es zu drastischen Temperaturanstiegen in den Kühl- und Gefrieranlagen zahlreicher Supermärkte in Schweden, Belgien und Luxemburg. Diese Störung führte zu erheblichen Bedenken hinsichtlich der Lebensmittel sicherheit und des Betriebsablaufs großer Einzelhandelsketten. Mindestens ein Geschäft in Schweden wies direkt auf einen Cyberangriff als Ursache für den technischen Ausfall hin. Die betroffenen Unternehmen arbeiten nun mit hoher Priorität an der Wiederherstellung der Kühlkette und der Sicherheit der IT-Systeme.

Cyberangriff in Schweden bestätigt

Ein betroffenes Supermarktgeschäft in Schweden hat den Vorfall eindeutig als Ergebnis eines Cyberangriffs identifiziert. Die Temperaturen in den Gefrier- und Kühlabteilungen stiegen in der Nacht deutlich an, was das Risiko eines massiven Lebensmittelschwundes mit sich brachte. Dies unterstreicht die zunehmende Verwundbarkeit kritischer Infrastrukturen wie des Lebensmittelhandels gegenüber digitalen Bedrohungen. Die Öffentlichkeit und die Behörden wurden schnell über das Ausmaß des Vorfalls informiert.

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Die schwedische Supermarktkette ICA bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur, dass mehrere Filialen von dem nächtlichen Ausfall betroffen waren. Das Unternehmen teilte per E-Mail mit, dass die Temperaturen in den Geräten auf rund zehn Grad Celsius, was etwa fünfzig Grad Fahrenheit entspricht, angestiegen waren. Dieser Temperaturbereich ist für die Lagerung von Tiefkühl- und Kühlwaren kritisch und führt schnell zum Verderb der Ware. ICA arbeitet intensiv daran, die Schäden zu begrenzen und die Systeme wieder unter Kontrolle zu bringen.

Auch die schwedische Genossenschaft Coop bestätigte den Vorfall gegenüber der Tageszeitung Aftonbladet. Demnach waren sechs ihrer Filialen von dem Ausfall der Kühlsysteme betroffen. Coop erklärte, dass die Temperaturkontrolle in diesen Läden zeitweise zusammengebrochen war. Die genaue Dauer des Ausfalls und das Ausmaß des entstandenen Warenverlustes werden derzeit noch evaluiert. Die Kette versichert jedoch, dass die Sicherheit der Kunden oberste Priorität hat und verdächtige Ware aussortiert wird.

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IT-Störung in Belgien und Luxemburg

Der niederländische Einzelhandelskonzern Ahold Delhaize gab bekannt, dass eine IT-Störung die Kühlsysteme in Dutzenden seiner Supermärkte in Belgien und Luxemburg beeinträchtigt hat. Das Unternehmen betonte, dass die Vorfälle derzeit intensiv untersucht werden, um die genaue Ursache und den Umfang zu klären. Eine Sprecherin des Unternehmens, Sarah De Meester, bestätigte, dass die Sicherheitsdienste eingebunden wurden. Es besteht der Verdacht auf eine böswillige Handlung, die mit den Vorfällen in Schweden in Verbindung stehen könnte.

Ahold Delhaize hatte der niederländischen Polizei bereits im vergangenen Monat einen Cyberangriff gemeldet. Dieser frühere Vorfall weist auf eine mögliche fortgesetzte oder koordinierte Kampagne gegen das Unternehmen oder die Branche hin. Die wiederholten Angriffe zeigen die anhaltende Gefahr durch organisierte Cyberkriminalität für den Einzelhandel. Die Verantwortlichen nutzen zunehmend komplexe Techniken, um in Systeme einzubrechen und Schäden zu verursachen.

Hintergrund: Internationale Angriffe auf Kühlsysteme

Die Ereignisse in Nordeuropa und Westeuropa erinnern an ähnliche Vorfälle in anderen Regionen. In Frankreich hatten Hacker im vergangenen Jahr die Kontrolle über die Kühlanlagen von Hunderten Supermärkten übernommen. Diese Angriffe führten in der Folge zum massiven Verderb von Lebensmitteln und sogar zu Bränden, als die Systeme nicht mehr richtig funktioniert haben. Die französischen Behörden haben in diesen Fällen nachgewiesen, dass gezielte Sabotageakte das Ziel waren, nicht nur Datendiebstahl.

Der Vergleich mit den französischen Vorfällen zeigt, dass die Taktik der Angreifer darauf abzielt, physische Schäden und finanzielle Verluste zu verursachen. Die Übernahme der Steuerung von industriellen und kommerziellen Kühlsystemen stellt eine ernste Bedrohung dar. Es bleibt abzuwarten, ob eine Verbindung zwischen den aktuellen Angriffen in Schweden, Belgien und Luxemburg und den früheren Fällen in Frankreich besteht. Die Behörden in allen betroffenen Ländern tauschen sich über die Erkenntnisse aus, um künftige Angriffe abzuwehren.

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Experten warnen davor, dass solche Cyberangriffe auf die Infrastruktur des Lebensmittelhandels zunehmen könnten. Die Abhängigkeit von vernetzten Kühlsystemen macht Supermärkte zu attraktiven Zielen für Erpresser und Saboteure. Die betroffenen Konzerne müssen nun in stärkere Cybersicherheitsmaßnahmen investieren, um sich vor zukünftigen Attacken zu schützen. Die Öffentlichkeit reagiert besorgt auf die Meldung, da die Verfügbarkeit von frischen Lebensmitteln direkt von der Funktionsfähigkeit der IT-Systeme abhängt.

Die Untersuchungen in Schweden, Belgien und Luxemburg dauern an. Es ist unklar, ob alle Störungen auf denselben Akteur oder dieselbe Gruppe zurückzuführen sind. Die Unternehmen behalten sich vor, weitere Details bekannt zu geben, sobald die Lage geklärt ist. Die vorläufigen Berichte zeigen jedoch ein klares Muster von Temperaturanstiegen und Ausfällen, die nicht auf technische Fehler allein zurückzuführen sind. Die Welt der Cyberkriminalität wird dabei immer physischer und greifbarer im Alltag der Konsumenten.