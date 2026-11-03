Cyberangriffe auf Kühlsysteme: Supermärkte in Europa betroffen

Hackern gelang der Fernzugriff auf Kühlsysteme zahlreicher Supermärkte. Von Frankreich bis Deutschland verursachten die Angriffe große Warenschäden und leere Regale.

Im Oktober lähmten Hacker die Kühlanlagen bei hunderten Supermärkte n in Frankreich. Die Angreifer betraten die Geschäfte dabei nicht physisch, sondern nutzten den Internetzugang, um die Temperaturen bewusst hochzudrehen. Dies führte zu massivem Verderb der Waren, leeren Kühlregalen und hohen finanziellen Verlusten für die betroffenen Handelsketten.

Tatort Deutschland: Wuppertal und weitere Regionen

Nun melden auch andere europäische Länder, darunter Deutschland, ähnliche Vorfälle. Das Wuppertaler CAP-Geschäft meldete nach einem fremden Zugriff am vergangenen Wochenende eine Überhitzung der Kühlanlagen. Ebenso betroffen waren eine CAP-Filiale in Wetter-Volmarstein sowie ein Rewe-Markt in Raesfeld. Im bayerischen Reisbach traf der Vorfall den Edeka-Markt Ernst, wo die Technik ausfiel.

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Taktik: Fernzugriff und Abtaufunktion

Die Täter nutzen eine spezifische Schwachstelle in der Steuerungstechnik. Laut der belgischen Firma Sabcobel, die die Kühlsysteme liefert, schalteten die Angreifer gezielt die Abtaufunktion ein. Diese Funktion dient normalerweise der Entfernung von Eis in den Anlagen, wurde hier aber missbraucht, um die Kälteproduktion zu blockieren oder die Temperatur zu erhöhen. Der Fernzugriff erfolgte ohne physischen Zugang zu den Geräten.

Internationale Dimension der Angriffe

Die Angriffe beschränken sich nicht auf den deutschsprachigen Raum oder Frankreich. Aus dem Ausland liegen ebenfalls Berichte vor. In Luxemburg meldeten vier Filialen des Handelsunternehmens Delhaize Kühlprobleme. Auch in Irland waren 13 Märkte der Kette SuperValu von den Störungen betroffen. Die Datenlage zur genauen Ausdehnung des Vorfalls bleibt jedoch lückenhaft.

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Unklare Gesamtlage und Schäden

Bisher ist noch nicht klar, wie stark sich die Angriffe in Deutschland ausweiten könnten. Die Gesamtzahl der betroffenen Supermärkte und die Höhe des gesamten finanziellen Schadens sind bislang unbekannt. Auch die Frage, wer hinter den Attacken steckt, ist noch ungeklärt. Es bleibt unklar, ob die einzelnen Fälle in Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Irland voneinander unabhängig sind oder zu einem koordinierten Verbund gehören.

Sicherheitsrat: Isolierung und Updates

Experten raten Betreibern dringend, die Steuerung der Kühlanlagen nicht direkt aus dem Internet zugänglich zu machen. Für den notwendigen Fernzugriff sollten Betreiber ausschließlich geschützte Verbindungen nutzen. Zudem ist die Installation verfügbarer Sicherheitsupdates als schnellstmögliche Maßnahme zu empfehlen, um ähnliche Schwachstellen in Zukunft zu schließen und die Systemintegrität zu wahren.