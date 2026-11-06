Cyberangriffe auf Kühlsysteme treffen Pharmaindustrie und Lebensmittelbranche

Cyberkriminelle manipulieren Kühlsysteme in Europa. Pharmakonzerne und Blutspendedienste sind betroffen. IT-Sicherheit im Fokus der Politik.

Europäische Unternehmen aus der Pharmaindustrie und der Lebensmittelbranche stehen im Zentrum einer neuen Welle von Cyberangriffe n. Mehrere Länder, darunter Deutschland, Belgien, Schweden, Irland, Luxemburg, Estland, Finnland und die Niederlande, meldeten Vorfälle, bei denen IT-Systeme manipuliert wurden. In einigen Fällen waren Kühlgeräte betroffen, was dazu führte, dass Lebensmittel aus dem Verkauf genommen oder entsorgt werden mussten. Die Pharmabranche war ebenfalls betroffen, da Hacker versuchten, die Temperaturkontrolle zu unterwandern.

Mechanismus der Hackerangriffe auf Kühltechnik

Die Angreifer manipulierten gezielt die Steuerungen von Kühlgeräten, um die Sicherheit der gelagerten Waren zu gefährden. In einem bekannten Fall wurde die Temperatur von minus 30 Grad auf 110 Grad umprogrammiert. Solche Manipulationen stellen ein erhebliches Risiko dar, da sie die Integrität temperaturempfindlicher Güter wie Medikamente oder Lebensmittel sofort bedrohen. Die Täter nutzen oft bekannte Schwachstellen in der IT-Infrastruktur aus, die mit dem Internet verbunden sind, um Fernzugriff auf Betriebstechnologien zu erhalten. Diese Angriffe zielen darauf ab, Lieferketten zu stören und恐慌 in der Bevölkerung zu schüren, indem sie die Sicherheit von Alltagsprodukten in Frage stellen. Die Geschwindigkeit der Reaktion entscheidet dabei oft darüber, ob es zu irreversiblen Schäden kommt oder die Produkte noch gerettet werden können.

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Reaktionen der Stakeholder und Betroffene

Ein Techniker des Blutspendedienstes EFS reagierte schnell und verhinderte größere Schäden, obwohl die Systeme angegriffen wurden. Der Leiter des EFS betonte, dass die Sicherheit der Produkte nicht beeinträchtigt wurde, da die Bedrohung frühzeitig erkannt wurde. Wäre der Angriff nicht so schnell entdeckt worden, hätten Blutkonserven verloren gehen können, was die Verfügbarkeit lebensrettender Präparate hätte gefährden können. Ein Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) versicherte jedoch, dass die Versorgung mit Blutpräparaten zur Transfusion in Deutschland keinerlei Auswirkungen auf die Versorgung hatte. Die Versorgung in Deutschland und Belgien erfolge unabhängig voneinander. Der Vorfall werde jedoch sehr ernst genommen. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) teilte zudem mit, dass bisher keine Angriffe auf die Kühlungssteuerung von Einrichtungen mit Blutkonserven in Deutschland bekannt sind, was auf eine erfolgreiche Abwehr oder Prävention hindeuten könnte.

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Auswirkungen auf Bürger und regulatorische Antworten

Die Recherchen des Tagesspiegels zeigen, dass Betriebe aus dem medizinischen Bereich durchaus von den Kühlausfällen betroffen sind. Dies verdeutlicht die breitere Vulnerabilität kritischer Infrastrukturen. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums nannte die Zahl von gut 30.000 Blut- und Plasmaprodukten pro Jahr für Blutbanken als Schwellenwert, ab dem strenge Sicherheitsvorgaben gelten. Dazu gehört der Schutz der IT-Systeme vor Cyberangriffen. Zudem müssen Betreiber Nachweise erbringen, dass sie diese Standards einhalten. Diese regulatorischen Anforderungen sollen sicherstellen, dass kritische Einrichtungen wie Blutbanken und Krankenhäuser über robuste Sicherheitsmaßnahmen verfügen. Dennoch bleibt die Frage, wie effektiv diese Vorschriften in der Praxis sind, insbesondere angesichts der fortlaufenden evolutionären Anpassungen der Cyberkriminellen. Die Politik reagiert auf diese Herausforderungen mit verschärften Debatten um die nationale Cybersicherheit und den Schutz kritischer Infrastrukturen.

Historischer Kontext und zukünftige Herausforderungen

Angriffe auf Kühlsysteme gab es bereits vor 2026. Im Jahr 2022 traf es russische Supermärkte und israelische Geschäfte, 2024 dann einen Fleischverarbeitungsbetrieb in Los Angeles. Damals machte das US-amerikanische Justizministerium die sogenannte Cyberarmee Russlands verantwortlich. Gruppen wie CARR, NoName057(16) und Z-Pentest sind dafür bekannt, Betriebstechnologien zu stören. Die beiden letztgenannten haben die erfolgreichen Angriffe auf Kühlsysteme für sich reklamiert. Allerdings bestätigen bisher weder europäische noch deutsche Behörden diese Zuordnungen eindeutig. Auch der Bundestag beschäftigte sich in dieser Woche mit den Cyberangriffen. Vertreter von Oppositions- wie Regierungsparteien sehen in erster Linie das Versagen der Behörden als Problem. Die Grüne erwartet ebenfalls von der Bundesregierung, dass sie Lehren aus den wiederholten Angriffen zieht. Gerade Kommunen und mittelständische Unternehmen brauchen dringend Unterstützung, um ihre IT-Infrastruktur gegen solche Bedrohungen zu härten. Die Vernetzung von Kühlanlagen für Lebensmittel, Blutkonserven und Medikamente mit dem Internet bietet Herstellern und Betreibern zwar Vorteile bei der Überwachung von Temperaturen, Abtauzyklen und Alarmen, eröffnet aber gleichzeitig Angreifern neue Einfallstore. Die Zukunft der Cybersicherheit in der Kühlkette wird daher von der Fähigkeit abhängen, proaktiv Schwachstellen zu identifizieren und zu schließen, bevor sie ausgenutzt werden können.