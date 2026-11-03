Cyberangriffe auf Supermärkte: Hacker manipulieren Kühltruhen in Deutschland

Hacker greifen Kühlsysteme in deutschen Supermärkten an und treiben Temperaturen auf bis zu 50 Grad. Betroffen sind Märkte in NRW, Bremen und Bayern. Der Hersteller Danfoss warnt vor veralteter Technik.

In Deutschland breitet sich eine neue Form der Cyberkriminalität aus, die direkt die Warenavailability in Supermärkten bedroht. Unbekannte Angreifer haben ferngesteuert Zugriff auf die Steuerungen von Kühltruhen und Kühlanlagen in verschiedenen Filialen gewonnen. Durch diese Manipulationen wurden die Innentemperaturen der Geräte drastisch erhöht, was zu einem massiven Verderb der empfindlichen Lebensmittel führte. Die Betroffenen erstatten nun Anzeige und versuchen, den entstandenen Schaden so gering wie möglich zu halten.

Manipulierte Technik treibt Temperaturen auf 50 Grad

Die Hacker aktivierten in den betroffenen Kühlschränken dauerhaft die Abtaufunktion , wodurch die Kühlkette vollständig zusammenbrach. In einem Edeka-Markt im niederbayerischen Reisbach wurden Temperaturen von bis zu 50 Grad gemessen, ein Wert, der jeden gefrorenen oder gekühlten Artikel innerhalb kürzester Zeit ungenießbar macht. Ähnliche Vorfälle wurden in Supermärkten in Nordrhein-Westfalen, Bremen und Bayern gemeldet. Die Angreifer nutzen dabei die Schwachstellen in der vernetzten Infrastruktur aus, um die Geräte fernzusteuern. Ein Sprecher des Handelsunternehmens Edeka bestätigte, dass betroffene Waren umgehend aus dem Verkauf genommen wurden, um die Sicherheit der Kunden zu gewährleisten.

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Veraltete Danfoss-Geräte als Hauptziel der Attacken

Der Hersteller Danfoss, dessen Systeme in einem Großteil der betroffenen Anlagen installiert waren, hat sich zur Lage geäußert. Danfoss erklärte, dass es sich bei vielen der kompromittierten Geräte um veraltete Modelle handelt, die nicht mehr mit aktuellen Software- und Sicherheitsupdates versorgt werden. Diese technische Veraltung macht die Systeme anfällig für externe Eingriffe. Vorläufige Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Angreifer gezielt diese Lücken in der Sicherheitsarchitektur ausnutzen. Die französische Cybersicherheitsbehörde CERT-FR war ebenfalls in die Untersuchung der europäischen Vorfälle eingebunden, nachdem zuvor bereits etwa 100 Supermärkte in Frankreich von einer ähnlichen Cyber-Attacke betroffen waren.

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Entsetzen bei Mitarbeitern und Foodsharing-Rettungsversuche

Die emotionalen Auswirkungen auf die Mitarbeiter und Filialleiter in den betroffenen Regionen sind groß. Ein Marktleiter schrieb auf Facebook: "In was für einer kranken Welt leben wir eigentlich?" Diese Worte spiegeln die Hilflosigkeit und Wut wider, die über die Betroffenen herrschen. In Reisbach versuchten Helfer durch Foodsharing-Aktionen, einen Teil der noch genießbaren Waren zu retten. Dennoch landeten auf Bildern Tonnen von Lebensmitteln in Containern, da ein Großteil der Ware bereits verdorben war. Die physischen Folgen der manipulierten Kühlketten sind daher nicht nur finanziell, sondern auch ökologisch verheerend.

Anstieg der Schadenssumme und unbekannte Täter

Bislang ist die Gesamtzahl der betroffenen Märkte in Deutschland sowie die genaue Höhe des entstandenen finanziellen Schadens unbekannt, die Zahlen steigen jedoch aktuell weiter an. Es ist noch nicht klar, wie stark sich die Angriffe in Zukunft ausweiten könnten. Ebenso ungeklärt bleibt die Identität der Urheber hinter den Cyberangriffen und ob die Fälle in Deutschland, Frankreich, Belgien und Schweden auf dieselbe kriminelle Organisation oder dasselbe Motiv zurückzuführen sind. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, doch die Sicherheitslücken in der Kühlketten-Infrastruktur bleiben ein kritisches Risiko für die Lebensmittelbranche.