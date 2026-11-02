Cyberangriffe auf Warn-Apps in Ukraine und Russland nach Luftangriffen

Gehackte Notfall-Apps in Kiew und Moskau lösen falsche Strahlungswarnungen aus. Experten sehen ukrainische Gegenschläge im digitalen Krieg gegen die russische Infrastruktur.

Die offiziellen Notfall-Apps zur Warnung der Bevölkerung sind in der Ukraine und in Russland von Cyberangriffen betroffen. In der ukrainischen Hauptstadt Kyjiw warnten die Systeme fälschlicherweise vor radioaktiver Strahlung. Die ukrainische Luftwaffe meldete auf Telegram, dass die App Air Alert möglicherweise vom Feind kompromittiert worden sei. Es bestehe keine reale Gefahr durch Strahlung.

Manipulierte Warnsysteme lösen Chaos aus

Die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtete unter Berufung auf das russische Zivilschutzministerium von einem massiven Cyberangriff auf die dortige Warn-App. Die Webseite des Ministeriums war in der Nacht zeitweise nicht erreichbar. Medienberichten zufolge erschallten am späten Sonntagabend in manchen Regionen der Ukraine auch Warnsirenen. Über die App wurde zudem fälschlicherweise vor Angriffen mit chemischen Waffen gewarnt. Die Bürger wurden von den Behörden aufgefordert, nicht auf Links in der Warn-App zu klicken.

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Die zeitliche Abfolge der Ereignisse deutet auf eine direkte Verknüpfung zwischen den Attacken hin. Nach der Attacke auf das ukrainische System folgte der Angriff auf Russland wenige Stunden später. Dies spricht dafür, dass es sich um einen ukrainischen Gegenschlag gehandelt haben könnte. Russland greift das kleinere Nachbarland Ukraine seit viereinhalb Jahren massiv aus der Luft, am Boden und auf hoher See an. Cyberangriffe sind dabei ein fester Bestandteil der Konfrontation, auch wenn sie seltener Schlagzeilen machen.

Expertenanalyse zu Akteuren und Motiven

Osteuropa-Experte Andreas Umland vom European Policy Institute in Kyjiw sieht Verbindungen zu bekannten Hackergruppen. Die Militärgeheimdienst-Einheit Sandworm wurde im Dezember 2023 mit der Attacke auf den Mobilfunkbetreiber Kyivstar in Verbindung gebracht. Nichtstaatliche russische Gruppen wie die Cyber Army of Russia, XakNet oder Killnet kommen ebenfalls als Täter infrage. Dass ein Angriff auf eine ähnliche russische App wenige Stunden später folgte, spricht für einen ukrainischen Gegenschlag. Mögliche Akteure wären der Militärgeheimdienst HUR oder die IT Army.

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Ukrainische Hacker haben in Russland schon früher falsche Luftalarme über Radio und Fernsehen ausgelöst. Wenn eine App nach einem Hack abgeschaltet wird, fehlt vorübergehend ein wichtiger Warnkanal. Eine solche Lücke ließe sich mit einem echten Angriff kombinieren. Warnungen vor einem Atomschlag würden die Bevölkerung besonders zermürben. Sie verstärkten die Angst vor einer nuklearen Eskalation und könnten sogar Fluchtbewegungen verstärken.

Politische Dimension und internationale Reaktionen

Luftangriffe und die nötigen regionalen Warnungen davor sind für die Menschen in der Ukraine längst Alltag. Bei größeren Angriffen auf Kyjiw suchen Menschen häufig in den Stationen der U-Bahn Schutz. Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Militär- und Budgethilfe gegen das Nachbarland. Dies soll Präsident Wladimir Putin die Fortsetzung seines Kriegs erschweren. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verteidigte erneut die Angriffe auch auf Raffinerien in Russland. Sein Land müsse antworten, wenn Russland Ziele der Energieinfrastruktur angreife und Menschen in der Ukraine töte.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte die Ukraine angesichts hoher Dieselpreise gebeten, keine russischen Ölraffinerien mehr anzugreifen. Selenskyj sagte im Gespräch mit dem US-Sender Fox News, wenn die Ukraine einen Monat lang keine Ziele der Öl-Infrastruktur mehr angreifen solle, dann müsse man ihr mindestens für diesen Monat genügend Luftabwehrraketen vom Typ Patriot geben. Das ukrainische Militär kann viele Angriffe des Feindes, vor allem jene mit ballistischen Raketen, nicht mehr abwehren. Selenskyj bittet die westlichen Partner immer wieder um zusätzliche Unterstützung für die ukrainische Luftverteidigung.

Besonders pocht er auf die Lieferung weiterer Abfangraketen für die Patriot-Systeme. Diese sind inzwischen auch infolge des Iran-Kriegs vielerorts ein knappes Gut. Die Produktion in den USA wurde bereits hochgefahren. Sie hält jedoch nicht Schritt mit der Entwicklung in den verschiedenen Konflikten. Die Situation bleibt angespannt, während die digitale Front des Krieges weiter eskaliert. Die Verfügbarkeit von Warnsystemen ist für die Sicherheit der Zivilbevölkerung entscheidend geworden. Fehlalarme untergraben das Vertrauen in die staatlichen Einrichtungen nachhaltig.