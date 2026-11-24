Der Angriff auf die Redaktion läuft über Nacht ohne menschliche Hilfe: Eine Plattform sucht mit KI nach Sicherheitslücken und wird fündig. Ein Szenario, das jedes Unternehmen treffen kann.

Handelsblatt-Gebäude in Düsseldorf: Ein Experiment zeigt, wie KI die IT-Sicherheit verändert. In den Büros ist um kurz nach 18 Uhr nicht mehr viel los und draußen dämmert der Himmel, als Moritz Abrell auf „Start“ klickt.

Auf seinem Notebook rasen weiße Zeilen über den schwarzen Hintergrund. Als Berater bei der Syss GmbH in Tübingen simuliert Abrell Attacken auf IT-Systeme. So identifiziert er im Auftrag von Unternehmen Sicherheitslücken, bevor es andere tun. Diese Methode, „Penetration Test“ oder kurz „Pentest“ genannt, gehört in der Branche zum Standardrepertoire.

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Sein heutiges Angriffsziel: die Redaktion des Handelsblatts. An diesem Oktoberabend überlässt Abrell die Arbeit einer Plattform namens Erebus Strike, die sein Unternehmen in den vergangenen Monaten entwickelt hat. Mithilfe Künstlicher Intelligenz sucht sie nach Sicherheitslücken, völlig selbstständig und ohne Pause. Während die Liste mit den Aufgaben auf dem Bildschirm immer länger wird, verabschiedet sich der Berater in den Feierabend.

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Es ist ein Experiment, auf das sich beide Seiten verständigt haben. Die Syss GmbH will damit vorführen, wie KI die IT-Sicherheit verändert. Das Handelsblatt will wissen, ob die eigene Website Sicherheitslücken enthält, die frühere Tests womöglich übersehen haben. Dabei gelten Absprachen, etwa über die Bereiche der Website, auf die das System losgelassen wird. IT-Abteilung und Chefredaktion sind eingeweiht.