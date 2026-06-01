Cyberchondrie: Angst vor Krankheiten durch Internet-Recherche

Die anhaltende Angst vor Krankheiten, verstärkt durch ständiges Suchen im Netz, kann zu Cyberchondrie führen. Menschen mit starkem Gesundheitsinteresse können durch die schnelle und scheinbar klare Online-Recherche zu Unsicherheit und Angstzuständen kommen. Die Behandlung orientiert sich meist an bewährten Konzepten gegen Hypochondrie.

Gesundheitsfragen lassen sich heute in Sekunden recherchieren – oft mit scheinbar klaren Antworten. Für Menschen mit starker Sorge um die eigene Gesundheit kann das jedoch zum Problem werden.

Ein Begriff dafür ist Cyberchondrie: die anhaltende Angst vor Krankheiten, verstärkt durch ständiges Suchen im Netz. Viele Nutzer starten bei Beschwerden zuerst online, noch bevor ein Arzttermin zustande kommt. Eine unverbindliche Vorabrecherche kann hilfreich sein. Bei ohnehin ängstlicher Veranlagung kann sie aber Unsicherheit verstärken und Ängste verfestigen.

Die Symptomatik beschreibt, was im Begriff steckt: „Cyber“ steht für die Nutzung des Internets, „Hypochondrie“ für die übermäßige Angst vorTypisch ist eine übermäßige Online-Recherche zu Beschwerden, die selten beruhigt. Stattdessen entsteht ein Kreislauf aus Fixierung auf den Körper, wachsender Unsicherheit und zunehmender Angst vor schweren Erkrankungen. Viele deuten selbst kleine Auffälligkeiten als Warnsignal. Häufig kommt es zu wiederholten Arztbesuchen und teils auch zu Arztwechseln, obwohl bereits Entwarnung gegeben wurde und Diagnosen als unvollständig empfunden werden.

Die dauernde Sorge kann in Besessenheit umschlagen, bis hin zu Panikattacken oder depressiven Verstimmungen. Zwanghafte Muster wie permanentes Googeln und das ständige Prüfen körperlicher Veränderungen können hinzukommen. Die Behandlung orientiert sich meist an bewährten Konzepten gegen Hypochondrie. Wichtig sind eine gründliche ärztliche und psychotherapeutische Abklärung, Vertrauen in die Behandler sowie das Durchbrechen des ständigen Recherchierens im Internet





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