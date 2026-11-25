Der französische Skistar Cyprien Sarrazin bestreitet nach einem schweren Sturz mit Hirnblutung wieder ein Weltcuprennen im Super-G in Copper Mountain.

Der französische Skirennfahrer Cyprien Sarrazin wird am kommenden Wochenende sein Comeback im alpinen Skiweltcup feiern. Wenn er am Samstag in Copper Mountain den Start in das Super-G -Rennen nimmt, vergehen exakt 701 Tage seit seinem schweren Sturz. Diese Ziffer markiert den Anfang einer neuen Ära für den fünffachen Weltcupsieger, der sich einen harten Kampf um seine Rückkehr in den Spitzenstatus liefern musste.

Horrorszene in Bormio im Dezember

Der Auslöser für diese lange Pause war ein katastrophaler Unfall während des Abschlusstrainings am 27. Dezember 2024. Auf der berühmten Pista Stelvio in Bormio verlor Sarrazin bei einer Geschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde die Kontrolle über seine Ski. Er flog durch die Luft und schlug hart auf der Piste auf. Durch den Aufprall erlitt der Franzose eine lebensbedrohliche Hirnblutung.

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Ersthelfer versorgten den schwer gestürzten Athleten vor Ort zunächst. Aufgrund des Schweregrades der Verletzung wurde er sofort per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die dortigen Ärzte mussten in einer Notoperation eingreifen, um sein Leben zu retten. Sie bohrten ein großes Loch in die Schädeldecke, um den Druck im Kopf zu senken und das angesammelte Blut abzulassen.

Langer Weg aus dem Koma

Anschließend verbrachte Cyprien Sarrazin eine volle Woche auf der Intensivstation, wo er im Koma lag. Seine eigene Einschätzung später fasste er mit den Worten zusammen, er sei dem Tod sehr nah gewesen, näher als er zunächst angenommen hatte. Die Genesung nach dieser OP war langwierig. Er musste unter anderem neu lernen, richtig zu sprechen, ein Prozess, der viel Geduld und Training erforderte.

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Trotz dieser Hürden arbeitete er hart an seinem Comeback. Schon im Januar 2026 besuchte er ein Weltcup-Rennen in St. Moritz, um die Atmosphäre zu spüren. Im September 2026 befand er sich dann im argentinischen Ushuaia, wo er an einem Trainingslager teilnahm. Die Leistung in den Bergen war erfolgreich und überzeugte die Verantwortlichen.

Nominierung und psychologische Stärke

Dank der guten Leistungen nominierte der französische Verband Sarrazin für das Super-Rennen am Samstag in Copper Mountain. Das Projekt wird als ein wahres Comeback wie ein Wunder bezeichnet. Der Athlet selbst nannte seine zweite Chance einen Joker im Leben, den er gezielt eingesetzt hat. Er betonte, dass man überrascht sein kann, wie schnell sich Dinge zum Guten wenden, wenn man an sich selbst glaubt.

Früh im November erklärte er gegenüber französischen Medien, dass alle Ampeln jetzt auf Grün stünden. Die Motivation ist hoch, auch wenn die Geschwindigkeit beim ersten Rennen nach langer Pause noch ungewiss ist. Allein die Rückkehr auf die Rennstrecke gilt bereits als megaerfolgreiches Ergebnis.

Erwartungen für das Rennen in Colorado

Die Aufmerksamkeit im Spitzensport liegt nun ganz auf dem französischen Star. Die Frage ist, wie schnell er im Vergleich zu den anderen Konkurrenten sein wird. Er wird gegen die besten Fahrer der Welt antreten und beweisen müssen, dass sein Verletzungsprozess abgeschlossen ist. Für die Fans und den Sport ist dies ein historischer Moment.