Cyriaque Irie schießt SC Freiburg ersten Bundesliga-Treffer und zeigt emotionale Feier mit Teamkollegen

Cyriaque Irie erzielte sein erstes Bundesliga-Tor für den SC Freiburg. Mit Hilfe von Dolmetscher Makengo und Grifo feierte die Mannschaft den emotionalen Moment nach seiner Malaria-Erkrankung.

Im Sommer 2025 vollzog der Offensivspieler Cyriaque Irie seinen Wechsel zum Sport-Club Freiburg. Zu diesem Zeitpunkt beherrschte er weder die deutsche noch die englische Sprache in nennenswertem Maße, was den Start in der neuen Heimat zunächst schwer machte. Ein weiterer schwerwiegender Rückschlag trat kurz nach seiner Ankunft ein, als der junge Mann aus Burkina Faso schwer an Malaria erkrankte. Trotz dieser gesundheitlichen Hürden gab Irie nie auf, kämpfte sich schrittweise zurück und zeigt aktuell eine deutliche Leistungssteigerung.

Irie erzielt historischen Premierentreffer für Freiburg

Der entscheidende Moment trat in einem Bundesliga-Spiel ein, als Irie das Siegtor erzielte. Dies markiert sein erstes Tor in der höchsten deutschen Spielklasse. Sofort stürmten seine Mitspieler auf den Ersatzspieler zu und feierten diesen historischen Moment ausgelassen. Die Freude über den Durchbruch war in den Katakomben und insbesondere im Interviewbereich allgegenwärtig, wo die emotionale Welle durch die gesamte Mannschaft ging.

Also read Die Joker stechen: Freiburg gewinnt in Augsburg

Ein besonderer Aspekt der Feierlichkeit war die sprachliche Überwindung der anfänglichen Barrieren. Jordy Makengo, 25 Jahre alt und ebenfalls ein Kumpel Iries, übernahm beim TV-Interview kurzerhand die Rolle des persönlichen Dolmetschers. Diese Unterstützung ermöglichte es Irie, seine Gefühle und Gedanken klar mit den Medien zu teilen, obwohl er noch nicht fließend Deutsch spricht. Die Szene verdeutlichte die enge Verbundenheit im Kader.

Grifo und Matanovic unterstützen den neuen Star

Vorlagengeber Vincenzo Grifo, 33 Jahre alt, kam extra zum Doppel-Interview mit seinem Kollegen und drückte Irie innig an sich. Grifo schwärmte von dem Treffer und betonte, wie wichtig es für den Verein sei, dass Spieler wie Irie Spiele entscheiden können. Er verglich die Situation mit der eines Spielers namens Joker, für den man sich stets wünscht, dass er den Ausschlag gibt. Heute habe dies hervorragend funktioniert, so Grifo in seiner lobenden Ansprache an den Torschützen.

Advertisement

Auch Igor Matanovic, 23 Jahre alt, unterstrich die vollständige Integration Iries in die Mannschaft. Matanovic erklärte, dass dies auch Iries eigener Verdienst sei, da er einfach ein super Junge sei. Er erzählte, dass er sich darum kümmere, dass Irie gelegentlich einen gibt, um ihn im Team noch besser zu unterstützen. Diese Worte zeichnen das Bild eines Spielers, der nicht nur sportlich, sondern auch menschlich voll aufgegangen ist.

Irie reflektiert über seine Reise und sein Tor

Die Reaktion von Cyriaque Irie selbst war von großer Freude und Erleichterung geprägt. Er konnte sein Glück kaum fassen und beschrieb es als fantastisch, zu sehen, wie sich seine Mitspieler für ihn freuten. Überrascht war er von dieser Reaktion jedoch nicht, da er die Jungs als solche kennengelernt hat, die einem immer das Gefühl geben, sich wohl zu fühlen. Für ihn war dies ein ganz, ganz wichtiger Moment in seiner bisherigen Zeit in Freiburg.

Irie hatte sich vor seinem Wechsel fest vorgenommen, innerhalb von zwei Jahren bei der Freiburger Mannschaft mindestens ein Tor zu schießen. Dass dies ihm nun endlich gelungen ist, stellt einen bedeutenden Meilenstein in seiner Karriere dar. Die Kombination aus sportlichem Ehrgeiz, der Überwindung einer schweren Krankheit und der menschlichen Wärme seines neuen Umfelds hat zu diesem erfolgreichen Kapitel in der Bundesliga geführt.