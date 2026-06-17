Cyrill Akono wechselt zum SV Meppen

Der Mittelstürmer Cyrill Akono wechselt zum Drittliga-Aufsteiger SV Meppen. Der 25-jährige Akono spielte in den vergangenen Monaten für Chemie Leipzig in der Regionalliga Nordost.

Der Mittelstürmer Cyrill Akono wechselt zum Drittliga -Aufsteiger SV Meppen. Der 25-jährige Akono spielte in den vergangenen Monaten für Chemie Leipzig in der Regionalliga Nordost. Er sorgte dort mit für den Klassenerhalt .

Sportchef Olufemi Smith ist überzeugt, dass Akono die Qualitäten hat, um die Mannschaft zu bereichern. Akono selbst ist sehr froh, beim SV Meppen unterschrieben zu haben. Er kennt den Verein bereits und ist unglaublich froh, nun selbst für den SV Meppen auflaufen zu dürfen. Der SV Meppen wird als Aufsteiger zunächst um den Klassenerhalt gehen





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Cyrill Akono SV Meppen Drittliga Klassenerhalt

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