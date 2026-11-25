Mit der KitchenAid wird jede Küche zur Weihnachtsbäckerei, ob bei Hobby-Bäckern oder reinen Naschkatzen. Das sind die besten Deals zum Black Friday.

Mit der KitchenAid wird jede Küche zur Weihnachtsbäckerei, ob bei Hobby-Bäckern oder reinen Naschkatzen. Der Black Friday ist die perfekte Gelegenheit, um sich den schicken Küchenhelfer anzuschaffen.

Ein Küchenhelfer wie die Küchenmaschine von KitchenAid knetet und vermengt ganz von selbst, das spart beim Backen sehr viel Zeit und Armkraft. Zusätzlich zur Zeitersparnis können Hobby-Bäcker am Black Friday bei den Produkten von KitchenAid sparen. Bei Ebay gibt es die Küchenmaschine in verschiedenen Farben, etwaHinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert.

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Pünktlich am Black Friday gibt es bei Ebay für Küchenfeen einen schmackhaften Deal: Mit dem Code RSTRCW26 sinkt der Preis für den ikonischen Küchenhelfer im Farbton "Porcelain" sogar auf nur knapp 305 Euro. Sonst kostete das Modell in dieser Farbe im letzten Jahr durchschnittlich um die 360 Euro. Die Konkurrenz verlangt ganze 25 Euro mehr.

Kein Wunder, dass bei Ebay schon einige KitchenAids für den aktuell günstigsten Preis im Netz über das Kassenband gingen.in hübschem Creme zerkleinert mit 240 Watt, zwei Leistungsstufen und einem Fassungsvermögen von 0,83 Litern im Handumdrehen Zwiebeln, Kräuter und Co. Auch Dips und Dressings lassen sich damit zubereiten. Hier wird nicht nur Gemüse kleingehackt, sondern auch der Preis! Laut aktuellem Preisvergleich war der Mini-Foodprozessor noch nie so günstig. Bei der Konkurrenz werden derzeit rund zehn Euro mehr fällig.

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Bei den KitchenAid-Angeboten im Amazon-Shop herrscht aktuell noch gähnende Leere. Wer schon eine Maschine besitzt, kann das Gerät jedoch mit dem Bestseller-Entsafter-Aufsatz ergänzen. Der Entsafter ist zwar nicht von KitchenAid, funktioniert laut den guten Bewertungen jedoch super für Gemüse und Obst. Der Black Friday fällt 2026 auf den 27.

November, wie immer unmittelbar nach Thanksgiving in den USA. Doch längst ist die Rabattaktion kein eintägiges Ereignis mehr. Händler wie Amazon, Ebay und Media Markt haben den gesamten November zum "Black Month" erklärt, um mit einer Vielzahl an Deals zu überzeugen.