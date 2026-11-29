Mario Basler äußerte sich im Sport1-Doppelpass kritisch zur aktuellen sportlichen Krise des FC Bayern München und der angespannten Personallage.

Die aktuelle Situation des FC Bayern war auch im Sport1-„Doppelpass“ ein Thema. Experte Mario Basler hatte eine klare Meinung. Der FC Bayern steckt in einer Krise.

Nicht nur was die Verletzungen angeht, sondern dadurch mittlerweile auch sportlich. Das war am Sonntag auch Thema im Sport1-„ Drei Pflichtspiele wartet der deutsche Rekordmeister jetzt schon auf einen Sieg, acht potenzielle Stammspieler fehlen verletzt.

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Zudem jetzt auch noch KapitänNach einer Halbzeit in Unterzahl gab es in der Hansestadt immerhin noch einen Punkt, unter anderem Sportvorstand Max Eberl sagte, dass man stolz sei, diesen Punkt noch geholt zu haben. von dieser Aussage nicht viel hält, dürfte nicht überraschen. Das machte er in der „Doppelpass“-Runde dann auch nochmal deutlich: „Ich weiß nicht, worauf man stolz sein kann, wenn man 0:0 spielt.