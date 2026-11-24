Nach langen, stressigen Arbeitsjahren möchte Steven aus Großbritannien in etwas investieren, das außer Wertsteigerung auch Erholung bietet. Er steckt einen Teil seiner Rente in einen Wald.

Nach langen, stressigen Arbeitsjahren möchte Steven aus Großbritannien in etwas investieren, das außer Wertsteigerung auch Erholung bietet. Er steckt einen Teil seiner Rente in einen Wald.

Der 59-jährige pensionierte Notfallsanitäter Steven Darwin und seine Partnerin Lynda haben sich im September 2026 einen lang gehegten Traum erfüllt. Sie kauften für 119.000 Pfund sechs Acres in der Nähe von Harrogate in der englischen Grafschaft Yorkshire. Den größten Teil des Kaufpreises finanzierte Steven mit seiner NHS-Pensionsauszahlung von 75.000 Pfund , den Rest steuerte Lynda aus ihren Ersparnissen bei.

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„Ich bin in Wäldern aufgewachsen, aber ich hätte nie gedacht, dass wir einen besitzen würden, weil ich dachte, das können sich nur reiche Menschen leisten“, sagte der 59-Jährige dem „Steven investiert 89.000 Euro aus seiner Rente in Wald: „Es ist schön, in der Natur zu sein“ Das Waldstück ist teilweise vernachlässigt. Steven besucht es je nach Wetter drei- bis viermal pro Woche, um es zu pflegen und in einen besseren Zustand zu versetzen.

Zu diesem Zweck absolviert er einen Kurs zur Niederwaldpflege, in dem er unter anderem das Nachwachsen von Bäumen und den Bau von Haselzäunen erlernen möchte.und ein Ausgleich zu seiner jahrzehntelangen, belastenden Arbeit im Rettungsdienst. Nach gesundheitlichen Problemen und einer schweren Wirbelsäulenoperation möchte er mehr Zeit in der Natur verbringen. Neben Erholung und der Beobachtung von Tieren wie Rehen, Füchsen und Eulen sieht das Paar in einer möglichen Wertsteigerung einen zusätzlichen finanziellen Vorteil. Verkaufen wollen sie den Wald jedoch nicht.

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„Wir wollen keinen schnellen Gewinn machen. Ich hatte 34 Jahre lang einen stressigen Job und es ist schön, in der Natur zu sein“, lautet Stevens Bilanz. Wer wie Steven den Traum hat, einen eigenen Wald zu besitzen, kann sich diesen auch in Deutschland erfüllen. Dafür ist weder ein Jagdschein noch eine forstwirtschaftliche Ausbildung erforderlich.

Es ist jedoch eine behördliche Genehmigung nach dem Grundstückverkehrsgesetz erforderlich und es muss geprüft werden, ob Vorkaufsrechte bestehen. Die Preise für Wald schwanken laut „So können die Preise für einen Hektar Wald zwischen 10.000 Euro für eine absterbende Fichtenplantage, bis hin zu 60.000 Euro für einen alten Laubwald mit hohem Biomassevorrat schwanken. Sobald der Wald groß genug für eine Eigenjagd ist , kann dies sich auch noch einmal auf den Preis auswirken.