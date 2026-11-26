Nach langen, stressigen Arbeitsjahren möchte Steven aus Großbritannien in etwas investieren, das außer Wertsteigerung auch Erholung bietet. Er steckt einen Teil seiner Rente in einen Wald.

Nach langen, stressigen Arbeitsjahren möchte Steven aus Großbritannien in etwas investieren, das außer Wertsteigerung auch Erholung bietet. Er steckt einen Teil seiner Rente in einen Wald.

Der 59-jährige pensionierte Notfallsanitäter Steven Darwin und seine Partnerin Lynda haben sich im September 2026 einen lang gehegten Traum erfüllt. Sie kauften für 119.000 Pfund sechs Acres in der Nähe von Harrogate in der englischen Grafschaft Yorkshire. Den größten Teil des Kaufpreises finanzierte Steven mit seiner NHS-Pensionsauszahlung von 75.000 Pfund , den Rest steuerte Lynda aus ihren Ersparnissen bei.

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„Ich bin in Wäldern aufgewachsen, aber ich hätte nie gedacht, dass wir einen besitzen würden, weil ich dachte, das können sich nur reiche Menschen leisten“, sagte der 59-Jährige dem „Steven investiert 89.000 Euro aus seiner Rente in Wald: „Es ist schön, in der Natur zu sein“ Das Waldstück ist teilweise vernachlässigt. Steven besucht es je nach Wetter drei- bis viermal pro Woche, um es zu pflegen und in einen besseren Zustand zu versetzen.