DAF Trucks und TotalEnergies kooperieren für Antriebswende im Lkw-Bereich

DAF Trucks und TotalEnergies planen eine engere Zusammenarbeit, um die Elektrifizierung des Lkw-Segments voranzutreiben. DAF-Kunden sollen vom Ladeinfrastruktur-Netzwerk von TotalEnergies profitieren und beide Unternehmen wollen gemeinsam an Megawatt-Ladesystemen arbeiten.

DAF Trucks und TotalEnergies planen eine Zusammenarbeit , um die Antriebswende im Lkw -Bereich voranzutreiben. DAF-Kunden sollen in Zukunft vom Breitbandnetz des Energiekonzerns profitieren und beide Unternehmen wollen gemeinsam an Megawatt-Ladesysteme n arbeiten. DAF Trucks und TotalEnergies haben zunächst eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die Potenziale einer engeren Zusammenarbeit zu erkunden.

Die Vereinbarung konzentriert sich auf drei Schlüsselinitiativen: Zunächst wollen DAF und TotalEnergies prüfen, wie das Ladenetz von TotalEnergies und seine Roaming-Dienste für DAF-Kunden genutzt werden könnten. Zweitens planen beide Seiten eine Pilotinitiative zum MCS-Laden von E-Lkw. Und drittens werden Energielösungen aus dem Total-Sortiment für die DAF-Werke erörtert. Laut Mathieu Soulas, Senior Vice President New Mobilities bei TotalEnergies, verdeutlicht diese Partnerschaft, dass „TotalEnergies in der Lage ist, konkrete Lösungen anzubieten, um den CO2-Fußabdruck der Flotten seiner Kunden zu verringern. Wir brauchen solche pragmatischen Kooperationen, um die Energiewende voranzutreiben.“ Harald Seidel, Präsident von DAF Trucks, bezeichnet die Initiative als „großartige Gelegenheit, unser jeweiliges Fachwissen zu kombinieren, um unseren Kunden nachhaltige und innovative Transportlösungen anzubieten“. DAF sei führend bei Batterie-elektrischen Fahrzeugen und biete emissionsfreie Reichweiten von bis zu 500 Kilometern mit einer einzigen Ladung an. Mit der neuen Fabrik in Eindhoven, die für die Fernstrecke gedacht ist, möchte DAF auch Lkw mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern in Serie produzieren. Die beiden Elektro-Modelle basieren auf der neuen Generation des XF und XD. Das sind bei DAF bis dato reine Verbrenner-Baureihen, die nun strombetriebene Ableger erhalten. Der XD Electric und der XF Electric sind dabei grundsätzlich das dritte und vierte Elektro-Modell des Herstellers. Bisher bieten die Niederländer den Kunden bereits den CF Electric und den FT Electric an.





ElectriveNet / 🏆 13. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

DAF Trucks Totalenergies Antriebswende Elektromobilität LKW Zusammenarbeit Ladeinfrastruktur Megawatt-Ladesysteme

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bidfood erweitert Elektro-Lkw-Flotte um weitere 25 Renault TrucksDer niederländische Lebensmittel-Logistiker Bidfood verstärkt seine Flotte um weitere 25 elektrische Renault Trucks. Der Auftrag markiert den 2000. Elektro-Lkw, der vom Band in Blainville-sur-Orne rollt. Bidfood setzt seit 2021 auf Elektromobilität und hat seine Flotte bereits auf 25 Einheiten aufgestockt.

Weiterlesen »

DB Schenker France bekommt 66 Elektro-Lkw von Renault TrucksDer Logistiker DB Schenker France hat 60 elektrische 16-Tonner des Modells E-Tech D und sechs elektrische Zugmaschinen vom Typ E-Tech T bei Renault Trucks bestellt. Letztere werden die ersten E-Zugmaschinen für die französische Niederlassung von DB Schenker sein.

Weiterlesen »

Kurs von TotalEnergies steigt etwas (57,00 €)Das Wertpapier von TotalEnergies notiert heute etwas fester. Der jüngste Kurs betrug 57,00 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von TotalEnergies: Das Papier weist gegenwärtig ein Kursplus

Weiterlesen »

TotalEnergies erwartet Produktionsanstieg, Raffineriemarge bleibt schwachDer französische Öl- und Gaskonzern TotalEnergies geht von einer Produktion von 2,4 bis 2,45 Millionen Barrel pro Tag im vierten Quartal aus. Trotz des Anstiegs rechnet der Konzern mit einer anhaltend schwachen Raffineriemarge. Gaspreise könnten die finanziellen Auswirkungen des Rückgangs des Ölpreises etwas abfedern.

Weiterlesen »

Ausblick: TotalEnergies öffnet die Bücher zum abgelaufenen QuartalMit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die kommende TotalEnergies-Bilanz.

Weiterlesen »

JPMORGAN stuft Totalenergies auf 'Overweight'NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Totalenergies nach Zahlen auf 'Overweight' mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Das vierte Quartal des Öl- und Gaskonzerns sei ein ermutigender

Weiterlesen »