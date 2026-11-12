DAfFNE 2027: "Die Nichte des Polizisten" führt Nominierungen an

Die Deutschen Akademie für Fernsehen gibt die ersten Nominierungen für die DAfFNE 2027 bekannt. "Die Nichte des Polizisten" dominiert mit vier Auszeichnungen die Liste der Bewerber.

Die Deutschen Akademie für Fernsehen hat am 18. Februar 2027 die ersten Nominierungen für die 14. Verleihung ihrer Ehrengabe DAfFNE bekanntgegeben. Diese Auszeichnung würdigt herausragende kreative Leistungen in deutschen Fernseh- und Streaming-Produktionen. Mit vier Nominierungen führt der Film "Die Nichte des Polizisten" derzeit die Liste der Kandidaten an. Der Film wurde von Sperl Productions, W&B Television und EPO-Film für die ARD produziert.

Film "Die Nichte des Polizisten" dominiert erste Runde

Die Nominierungen werden in mehreren Tranchen veröffentlicht, wobei die ersten neun Kategorien bereits feststehen. "Die Nichte des Polizisten" ist in den Bereichen Bildgestaltung, Casting, Regie und Produzent*innen-Leistung vertreten. Dies unterstreicht die hohe Wertschätzung der Akademie für die gesamte Produktionsstruktur des Films. Dahinter folgt "Hundertdreizehn" mit drei Nominierungen auf dem zweiten Platz.

Also read Low-Tech-Architektur und Solarpflicht: Die wichtigsten Bautrends 2027

Weitere namhafte Produktionen und Doppeltrumps

Neben den Spitzenreitern gibt es zahlreiche weitere interessante Namen in der Liste. "Chabos" ist für die Kategorie von ZDFneo nominiert. Auch "Das Manko", "Likvia" und "Tatort: Dunkelheit" erhalten doppelte Nominierungen. Diese Titel zeigen die große Bandbreite der derzeitigen deutschen Fernsehlandschaft. Die Vielfalt der Genren wird durch diese Mischung aus Krimis, Dramen und Komödien deutlich.

Demokratisches Verfahren ohne Jury

Ein wichtiges Merkmal der DAfFNE ist die Vergabe durch eine Mitgliederabstimmung statt durch eine Jury. Rund 700 Mitglieder der Deutschen Akademie für Fernsehen sind kreative Film- und Fernsehschaffende aller Gewerke. Sie entscheiden über die insgesamt 21 Kategorien selbst. Dieser Ansatz garantiert eine breite und praxisnahe Bewertung der Leistungen. Die Mitglieder repräsentieren dabei die gesamte Kette der Produktion.

Advertisement

Konkrete Details zu den Nominierungen

In der Kategorie Produzent*innen-Leistung sind Markus Kaatsch, Nina Poschinski, Michael Grudsky, Jakob Pochlatko und Dieter Pochlatko für "Die Nichte des Polizisten" nominiert. Für "Ein Taxi für Zwei" wurde Lucas Flasch von 307 Production nominiert. In der Kategorie Regie sind Karimah El-Giamal, Siegfried Wagner und Marion Haack für "Die Nichte des Polizisten" vertreten. Christoph Cepok und Benjamin Kaubisch sowie Janine Dauterich stehen für "Von uns wird es keiner sein" auf der Liste.

Sounddesign als neuer Fokus der Auszeichnung

Auch im Bereich Sounddesign gibt es umfangreiche Nominierungen für "Die Nichte des Polizisten". Stefan Schaller und Achim Strommenger-Reich sind für Originalton nominiert. Robin Harff, Floyd Fürstenau und Julian Berg übernehmen Mixing, Sounddesign und Dialog Edit. Gregor Junghans, Frieder Wohlfarth, Matthias Richter und Hunor Schauschitz sowie Tobias Festag tragen zum Sounddesign bei. Weitere Namen wie Jan Geiling, Matteo Bohé, Moritz Groß, Erik Reck und Hendrik Bleier sind ebenfalls aufgeführt.