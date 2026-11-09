Dafne Keen warnt vor Drogen auf Filmsets

Dafne Keen berichtet über Kokain-Angebote und Schutz durch Hugh Jackman. Die 21-Jährige erklärt, warum sie als Kinderdarstellerin auf Substanzen verzichtet und welche Rolle ihre Kollegen spielten.

Die Schauspielerin Dafne Keen hat in einem neuen Interview offengelegt, wie sie als minderjährige Darstellerin in Hollywood Drogensucht und Gruppendruck erfolgreich vermieden hat. Mit nur 21 Jahren kann die britisch-spanische Künstlerin bereits auf eine beeindruckende Karriere in großen Franchises zurückblicken, doch ihre Erfahrungen als Kindstar brachten sie auch mit ernsthaften Gefahrenkonfrontationen in der Filmindustrie.

Keen, die international vor allem durch ihre Rolle als Laura bzw. X-23 im Film Logan bekannt wurde, erinnert sich an ihre frühe Zeit auf den Drehbühnen als Phase extremer Wachsamkeit. Sie betonte, dass sie nie in die Versuchung kam, Substanzen zu konsumieren, und dass ihre Entscheidung dazu direkt mit der Beobachtung von Verhaltensweisen zusammenhing, die sie an den Rändern der professionellen Umgebung wahrnahm.

Also read Wenn Säuglingsgespenster auf Dorschbacken treffen

Kokain-Angebote und der Verzicht auf Alkohol

Die Hauptdarstellerin beschrieb explizit, dass ihr bei Abschlussfeiern nach den Dreharbeiten Kokain angeboten wurde, als sie zwischen elf und dreizehn Jahren alt war. Sie erinnerte sich, wie klein sie in dieser Situation wirkte und wie sehr sie die negativen Auswirkungen von Drogen aus der Distanz beobachtete. Dieser Anblick führte bei ihr zu der klaren Schlussfolgerung, dass sie nicht daran interessiert war, ähnlichen Pfaden zu folgen.

Neben der Ablehnung harter Drogen hielt Keen auch alkoholische Getränke fern. Sie gab an, dass sie niemals so viel getrunken hätte, dass ein Kater die Folge gewesen wäre. Dieses Verhalten resultierte aus einem tiefen Bedürfnis, die eigene Kontrolle zu behalten. Als Kinderdarstellerin hatte sie bereits negative Erlebnisse mit der Ausbeutung von Minderjährigen in der Industrie gesehen, was ihren Widerwillen stärkte, sich solchen Situationen zu stellen.

Advertisement

Hugh Jackman als beschützende Elternfigur

Eine zentrale Stütze für Keen während ihrer Kindheitskarriere war ihr Filmvater und Kollege Hugh Jackman. Sie lobte ihn als unglaublich liebenswerten und bestärkenden Hauptdarsteller, der ihr viele gute Ratschläge gab. In der Rolle des Logan fühlte er sich tatsächlich wie eine Elternfigur an, die über das Wohl der jungen Schauspielerin wachte und eine positive Atmosphäre schuf.

Jackman achtete darauf, dass Keens Arbeitszeiten nicht ausgenutzt wurden und dass sie auf dem Set Spaß hatte. Er schützte sie davor, mit Spannungen hinter den Kulissen belastet zu werden, und fungierte als konsequenter Beschützer. Keen bezeichnete ihn als den besten Filmvater, den man sich wünschen kann, und betonte, dass sein Verhalten maßgeblich dazu beitrug, dass sie eine sichere Umgebung in der anspruchsvollen Filmwelt fand.

Gesellschaftliche Erwartungen und soziale Maskierung

Trotz ihres strikten Verzichtes auf Substanzen fühlte sich Keen als Jugendliche manchmal unter Druck gesetzt, dies zu vertuschen, um dem sozialen Erwartungsdruck zu entkommen. Sie erzählte, dass sie anderen gelegentlich vortäuschte, bereits Drogen genommen zu haben, um nicht als Außenseiterin dazustehen und um Konflikte zu vermeiden.

Durch diese Lügen positionierte sie sich innerlich als das bravste Mädchen, das sie tatsächlich war. Sie geht zwar gerne aus und bleibt bis sechs Uhr morgens wach, bleibt dabei jedoch nüchtern. Ihren Lebensstil motiviert der Wunsch nach Stimmung, Musik, Tanzen und dem Zusammensein mit Menschen, statt den Konsum von Alkohol oder anderen Mitteln. Diese Strategie ermöglichte es ihr, soziale Interaktionen zu genießen, ohne die Kontrolle über ihre Gesundheit und ihre Karriere zu verlieren.

Advertisement

Zukünftige Projekte und Status im Universum

Die aktuelle Karriere von Dafne Keen zeigt eine beeindruckende Bandbreite an Projekten. Sie wurde Teil der Star Wars -Galaxis durch die Serie The Acolyte und übernahm die Hauptrolle in der Adaption von His Dark Materials . Zudem ist sie in der nächsten Staffel von Percy Jackson zu sehen, was ihre Position als führende Kraft der neuen Generation unterstreicht.

2024 erschien sie erneut als X-23 in Deadpool & Wolverine , wo sie sich mit Hugh Jackman traf, obwohl dieser eine andere Version des Mutanten spielte. Ob es für Keen eine langfristige Zukunft im Marvel Cinematic Universe ( MCU ) geben wird, bleibt derzeit offen. Eine Rückkehr in das große Epizentrum Avengers: Secret Wars wird aufgrund der erwartbaren gigantischen Multiversum-Schlacht als denkbar erachtet, während ihre aktuelle Fokus auf ihren eigenen erfolgreichen Franchises liegt.