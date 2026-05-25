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Dagmar Wöhrl (72) baut in Sri Lanka ein Paradies für Kinder

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Dagmar Wöhrl (72) baut in Sri Lanka ein Paradies für Kinder
Dagmar WöhrlSri LankaKindernetzwerk
📆25/05/2026 06:50:00
📰BILD
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Dagmar Wöhrl, bekannt aus der TV-Show "Höhle der Löwen", hat sich in Sri Lanka ein Paradies geschaffen, das sie jetzt mit armen Kindern teilt. Sie baut auf ihrem Grundstück eine Begegnungsstätte mit Schule für Kinder, die in Umweltthemen und Musik unterrichtet werden sollen.

"Höhle der Löwen"-Star Dagmar Wöhrl (72) zeigt BILD ihr Paradies in Sri Lanka . Ein Seelenort, den sie jetzt mit armen Kindern teilt. Die Ex-Politikerin baut auf ihrem Grundstück eine Begegnungsstätte mit Schule für Kinder, die dort in Umweltthemen und Musik unterrichtet werden sollen.

Das Refugium entsteht unweit von Wöhrls Villa Princess, in einem paradiesischen Garten mit Tempeln, Palmen und Buddha-Figuren. Szene aus der TV-Show "Höhle der Löwen" im März: Fei Schäfer (37, 2.v.r. ) lässt Kinderyogamatten in Tierform vorführen. Investorin Dagmar Wöhrl (72, M.) macht den Praxistes

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Dagmar Wöhrl Sri Lanka Kindernetzwerk Umweltschule Musikschule

 

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