Dagmar Wöhrl verrät zwei neue Investoren-Kollegen aus 'Die Höhle der Löwen'

Dagmar Wöhrl hat zwei neue Investoren-Kollegen aus 'Die Höhle der Löwen' zu früh verraten. Andreas W. Herb und Johannes Kliesch sind die neuen Investoren im Team von 'Die Höhle der Löwen'.

Die Unternehmer in und Zuschauerliebling Dagmar Wöhrl hat aus Versehen zwei brandneue Investoren -Kollegen aus 'Die Höhle der Löwen' zu früh verraten. Das Leak ist im Instagram-Video zu sehen.

Andreas W. Herb und Johannes Kliesch sind die neuen Investoren im Team von 'Die Höhle der Löwen'. RTL.de und vox.de können bestätigen, dass Andreas W. Herb (55) und Johannes Kliesch (31) die neuen Investoren im Team von 'Die Höhle der Löwen' sind. Ein VOX-Sprecher sagt, dass die Vorbereitungen für die 20. Staffel laufen und die Vorfreude auf den Herbst riesig ist.

Die bevorzugten Quellen bei Google ermöglichen es den Nutzern, die Inhalte zu wählen, die ihnen häufiger angezeigt werden. Die Unternehmerin Dagmar Wöhrl hat das Instagram-Video mit den Dreharbeiten hinter den Kulissen gepostet. Einige Fans haben aufgemerkt, dass sie und Löwin Janna Ensthaler kennen, aber wer sind die zwei Männer? Tatsächlich sind das die neuen Löwen.

Andreas W. Herb kennt mancher vielleicht nicht sofort vom Namen, aber seine Marken dürften vielen schon begegnet sein. Der Unternehmer hat die MBG Group gegründet und aus Marken wie SALITOS, 9 MILE Vodka und SCAVI & RAY ein internationales Geschäft mit mehr als 250 Millionen Euro Jahresumsatz gemacht. Die MBG Group sitzt in Paderborn und entwickelt sowie vertreibt internationale Getränkemarken. Herb beschreibt seinen Start selbst als sehr bodenständig und hat ohne Businessplan, ohne Kapital und ohne Kontakte angefangen.

Johannes Kliesch ist Co-Gründer der Lifestyle-Marke SNOCKS. Gemeinsam mit seinem Cousin startete er mit gerade einmal 4000 Euro Kapital und einer Idee, die viele kennen: Sneaker-Socken, die nicht unter die Ferse rutschen. Aus dem kleinen Anfang wurde ein Millionenunternehmen. Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes nahm Kliesch und seinen Cousen in die '30 Under 30 Europe'-Liste auf, in der Kategorie Retail und E-Commerce. Zu sehen ab Herbst in 'Die Höhle der Löwen'





RTL_com / 🏆 101. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dagmar Wöhrl Die Höhle Der Löwen Andreas W. Herb Johannes Kliesch Unternehmer Investoren RTL.De Vox.De

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die Geheimcodes der Börse: So lesen Profis die Spuren großer Investoren im OrderbuchIm Orderbuch hinterlassen institutionelle Investoren und ihre Handelsalgorithmen Spuren. Die Marktmikrostruktur hilft dabei, diese Muster zu erkennen und Marktbewegungen besser einzuordnen.

Read more »

Neue Gesichter in Die Höhle der Löwen: Andreas W. Herb und Johannes KlieschDie neue Staffel von Die Höhle der Löwen soll im Herbst 2026 auf VOX ausgestrahlt werden. Andreas W. Herb und Johannes Kliesch sind zwei der neuen Löwen, die sich im Vorfeld der Sendung präsentierten.

Read more »

Zwei neue Löwen für die 'Höhle der Löwen'Dagmar Wöhrl hat es vorab verraten: VOX hat zwei neue Namen für die 'Höhle der Löwen' bestätigt.

Read more »

Paderborner Andreas W. Herb wird Investor bei „Die Höhle der Löwen“Der CEO der MBG Group komplettiert ab der 20. Staffel das Löwenrudel. Eine Instagram-Story offenbarte die Nachricht versehentlich der Öffentlichkeit.

Read more »