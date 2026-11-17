Nach 188 Jahren wurde der exakte Standort der berühmten Daguerreotypie am Boulevard du Temple in Paris gefunden. Eine Bronzetafel erinnert seit dem 15. Oktober auf der Place de la République an das historische Ereignis von 1838 mit Louis Daguerre.

Aus einem Fenster in Paris richtete Louis Daguerre im Jahr 1838 seine Kamera aus, um die damalige Technologie der Daguerreotypie zu testen. Dabei entstand ein Bild, das ohne das Wissen der Abgebildeten die Geschichte der Fotografie schrieb, indem es die ersten Menschen auf einem Foto festhielt. Zwei Unbekannte, ein Schuhputzer und sein Kunde, blieben aufgrund der langen Belichtungszeit von mehreren Minuten still stehen, während die sonst leere Straße verschwand.

Technische Grenzen der frühen Fotografie

Die Daguerreotypie war eines der ersten praktikablen fotografischen Verfahren, erforderte jedoch eine erhebliche Geduld von den Probanden. Da der Belichtungsvorgang mehrere Minuten dauerte, bewegte sich alles Lebendige zu schnell und hinterließ nur unscharfe Geister oder verschwand ganz aus dem Bildausschnitt. Nur die beiden Figuren auf dem Boulevard du Temple verweilten lang genug an ein und derselben Stelle, um auf der versilberten Kupferplatte dauerhaft abgebildet zu werden.

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Dieser Umstand machte die Aufnahme zu einer historischen Ausnahme. Der Schuhputzer, möglicherweise noch ein Kind, polierte den Schuh eines Kunden, dessen Fuß abgestellt war. Sie agierten ganz alltäglich, doch ihre Standhaftigkeit gegenüber der technischen Anforderung sicherte ihnen den Platz in den Geschichtsbüchern als erste fotografierte Personen der Welt.

Spurensuche nach dem historischen Ort

Die Filmemacher Maximilien Van Aertryck, Axel Danielson und Kalle Boman widmeten sich zwei Jahren lang der Aufgabe, den genauen Standort dieser Aufnahme zu rekonstruieren. Das Paris von 1838 existierte nicht mehr in unveränderter Form, da Daguerres Atelier bereits 1839 abbrannte. Zudem verwandelte Georges-Eugène Haussmann die Stadt radikal durch massive Umbaumaßnahmen, wodurch der ursprüngliche Schauplatz heute zur Place de la République gehört.

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Die Forscher stellten zudem fest, dass die bekannte Darstellung der Daguerreotypie spiegelverkehrt ist, was die geometrische Rekonstruktion zusätzlich erschwerte. Sie durchforsteten Archive und Bibliotheken, studierten detaillierte Stadtpläne, historische Karten und alte Immobilienverzeichnisse. Um die Perspektive zu verstehen, ließen sie die Gegend in 3D rekonstruieren und identifizierten drei Gebäude, die auf der Aufnahme zu sehen sind und bis heute erhalten geblieben sind.

Geometrische Präzision und moderne Markierung

Zwei unabhängige Architekturbüros rekonstruierten die Geometrie des historischen Bildes und erzielten Ergebnisse, die nur wenige Meter voneinander abwichen. Die Regisseure entschieden sich für die Mitte dieser beiden Berechnungen, um den wahrscheinlichsten Aufenthaltsort der beiden Männer zu bestimmen. Ein Kollege der Filmcrew ging zu Fuß los, kaufte Nagellack und markierte den exakten Punkt auf dem Pflaster der heutigen Place de la République.

An dieser Stelle wurde seit dem 15. Oktober eine 220 Kilogramm schwere Bronzeplatte installiert. Sie trägt den Titel Un détail imprévu, was auf Deutsch Ein unerwartetes Detail bedeutet. Diese Installation erinnert nun dauerhaft an den historischen Augenblick, an dem die Menschheit auf der Fotografie erstmals in ihrer alltäglichen Banalität eingefangen wurde.

Rettung des Originals und historische Bedeutung

Neben der lokalenisierung des Ortes bleibt die Geschichte des Bildes selbst bemerkenswert. 1839 schenkte Louis Daguerre die originale Kupferplatte dem bayerischen König Ludwig I., woraufhin sie ins Nationalmuseum nach München gelangte. Später wurde das Original durch Feuchtigkeit schwer beschädigt, und ein Restaurierungsversuch in den 1970er-Jahren löschte das Bild nahezu vollständig aus.

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Dass die Aufnahme heute noch bekannt ist, verdanken wir einer Fotodokumentierung der Platte aus dem Jahr 1936, deren Negativ inzwischen ebenfalls verschwunden ist. Für die Filmemacher bleibt das Motiv mit den zwei einsamen Menschen auf der riesigen Bildfläche magisch und poetisch. Sie repräsentieren eine stille Geduld, die ihre Alltäglichkeit für immer konserviert hat, während sich die Welt um sie herum ständig verändert.