Mit bewegenden Worten hat Laura Dahlmeiers Vater bei der Aufnahme seiner gestorbenen Tochter in die Hall of Fame des deutschen Sports gesprochen.

Mit bewegenden Worten hat Laura Dahlmeiers Vater bei der Aufnahme seiner gestorbenen Tochter in die Hall of Fame des deutschen Sports über die Ausnahme-Biathletin gesprochen.

„Es ist immer tragisch, wenn man ein Kind verliert oder ein Kind zuerst geht“, sagte Andreas Dahlmeier in Frankfurt am Main. „Die Laura war immer schnell, war schnell im Sport, war schnell, was sie alles gemacht hat, und war leider auch schnell beim Leben“, sagte er. „Laura hat so viel reingepackt die ersten 30 Jahre, sensationell. Das glaube ich, schaffen viele nicht in ihrem ganzen Leben.

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“Seine Tochter habe mit Freude gelebt und sei damit auch gegangen. Sie bleibe im Herzen gut erhalten.