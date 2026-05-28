Dahoam is Dahoam: Emotionaler Familienkonflikt und spektakuläre Enthüllungen in Lansing

In der Woche vom 26. bis 28. Mai 2026 erwartet die Zuschauer von 'Dahoam is Dahoam' eine Folge voller tiefer Emotionen und familiärer Spannungen. Während Joseph mit der Trauer um seine verstorbene Frau ringt, entbrennt unter den Bauer-Brüdern ein neuer Konflikt. Zudem droht ein Streit zwischen Gregor und Hubert die Familie weiter zu spalten.

In der Woche vom 26. bis 28. Mai 2026 stehen in der beliebten bayerischen Serie 'Dahoam is Dahoam' erneut tiefgreifende emotionale Wendungen und familiespannende Konflikte im Mittelpunkt.

Die Handlung spielt im fiktiven Ort Lansing und fesselt seit Jahren die Zuschauer des Bayerischen Rundfunks mit ihren lebensnahen Geschichten. Diese Woche dreht sich vieles um Trauer, Vergebung und den Versuch, vergangene Fehler wiedergutzumachen. Während Annalena sich fürsorglich um den trauernden Joseph kümmert, stellt sich die schwierige Frage, ob er bereit ist, das Zimmer seiner verstorbenen Frau Theresa zu leeren - eine Entscheidung, die ihn und seine Enkelin vor große emotionale Herausforderungen stellt.

Gleichzeitig geraten die Bauer-Brüder Philipp und Charly durch eine alte, unausgesprochene Geschichte erneut an ihren Wendepunkt. Tinas Intervention könnte entweder zur Versöhnung führen oder den ohnehin schon angespannten Familienzusammenhalt weiter belasten. Parallel dazu entbrennt ein neuer Streit zwischen den Brüdern Gregor und Hubert, als Gregor entdeckt, dass der Brunnerwirt unter Denkmalschutz gestellt wurde - eine Maßnahme, die er Hubert zuschreibt. Dieser Verdacht könnte einen weiteren Familienkrach auslösen und die ohnehin schon fragile Beziehung der beiden weiter belasten.

Die Serie, die von Montag bis Donnerstag um 19:30 Uhr im BR läuft, zeigt auch diese Woche, wie eng Glück und Leid, Liebe und Konflikt im dörflichen Miteinander verknüpft sind. Jede Folge bietet nicht nur Unterhaltung, sondern reflektiert auch gesellschaftliche Themen wie Trauerbewältigung, Generationenkonflikte und den Wert von Traditionen. Die Zuschauer dürfen sich auf eine Mischung aus emotionalen Momenten und überraschenden Plot-Twists freuen, die die Charaktere weiterentwickeln und die Serie ihrem charakteristischen Mix aus Heimatgefühl und dramatischen Spannungen treu halten





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