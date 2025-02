„Dahoam is Dahoam“ im ARD-Nachmittagsprogramm eingestellt

Die Wiederholungen der bayerischen Kultserie „Dahoam is Dahoam“ werden bei der ARD im Nachmittagsprogramm eingestellt. Grund sind schwache Quoten. Die Serie wird aber weiterhin in der Primetime im Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt.

Pfiat eich, Rosi, Rezi und Uschi, zumindest was das Nachmittagsprogramm der ARD betrifft. Dort werden die Wiederholungen der bayerischen Kultserie „Dahoam is Dahoam“ mit sofortiger Wirkung eingestellt. Grund sind schwache Quoten . Die weißblauen Gschichten aus dem fiktiven Lansing bereichern seit 2007 das Vorabendprogramm des Bayerischen Rundfunks und feiern dort beachtliche Quoten -Erfolge.

Jenseits des Weißwurstäquators sieht die Angelegenheit jedoch deutlich trüber aus, zumindest was das Interesse des Publikums der ARD betrifft. Seit Anfang des Jahres liefen dort Wiederholungen von „Dahoam is Dahoam“, allerdings auf dem seit langem kriselnden Sendeplatz um 16 Uhr. Bereits nach wenigen Wochen ist damit aber ab kommendem Montag Schluss, wie eine Sendersprecherin gegenüber dem Medienmagazin DWDL bestätigte. Im Schnitt erreichte „Dahoam is Dahoam“ bei der ARD nur etwa 300.000 Menschen, was selbst für den schwierigen Sendetermin eindeutig zu wenig ist. Fans von Silke Popp und Co. brauchen allerdings nicht allzu traurig zu sein, denn die Serie an sich wird keinesfalls eingestellt. Aktuelle Folgen strahlt der Bayerische Rundfunk nach wie vor von Montag bis Donnerstag immer zwischen 19.30 und 20.00 Uhr aus. Dahoam is eh am scheensten. Oder in Niederkaltenkirchen, wo „Sascha“ alias Eisi Gulp regelmäßig als Papa Eberhofer zu sehen ist. Schaut mal, welches Schmankerl im Video auf euch wartet: „Tagesschau“ und „Familie Dr. Kleist“ übernehmen Ab kommendem Montag strahlt die ARD ab 16 Uhr mit einer Extra-Ausgabe der „Tagesschau“ eine verlängerte Berichterstattung zur Bundestagswahl aus, ab dem 3. März 2025 folgen Wiederholungen der Serie „Familie Dr. Kleist“. Begonnen wird mit Folge 1, entsprechend werden alle 129 Folgen mit Francis Fulton-Smith zu sehen sein. Wie gut ihr euch in Bayern auskennt, könnt ihr in unserem Eberhofer-Quiz überprüfen





KINOde / 🏆 36. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

ARD Dahoam Is Dahoam Serien Quoten Wiederholungen Fernsehen Bayerischer Rundfunk

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

'Dahoam is Dahoam' muss das Nachmittagsprogramm räumenDas Erste reagiert auf die anhaltend desolaten Quoten und nimmt die seit Jahresbeginn am Nachmittag gezeigten Wiederholungen der BR-Soap 'Dahoam is Dahoam' aus dem Programm. Vorübergehend übernimmt eine verlängerte 'Tagesschau'.

Weiterlesen »

ARD schmeißt 'Dahoam is Dahoam' raus - 'Tagesschau extra' ersetzt TelenovelaDie ARD hat die beliebte Telenovela 'Dahoam is Dahoam' aus ihrem Nachmittagsprogramm gestrichen. Der Sender zieht die Konsequenz aus schwachen Quoten und tauscht die Serie gegen die 'Tagesschau extra'.

Weiterlesen »

Quoten zu schlecht: ARD schmeißt Kult-Serie aus dem ProgrammIm Bayerischen Rundfunk ist die Serie „Dahoam is Dahoam“ seit fast 20 Jahren erfolgreich. Bundesweit sieht es allerdings anders aus – nun reagiert die ARD.

Weiterlesen »

Bayern-Vorstand Eberl ruft „Playoff dahoam“ ausDer FC Bayern absolviert in der Champions League eine Extrarunde bei Celtic Glasgow. Der Sportvorstand kreiert eine neue Formulierung dafür.

Weiterlesen »

FC Bayern: Eberl über 'Finale dahoam': 'Schwebt über uns allen'Bayern-Coach Vincent Kompany klaut Ole Werner die Frage.

Weiterlesen »

Thomas Müller: Keine Abhängigkeit vom 'Finale dahoam'Der deutsche Fußballstar Thomas Müller betont, dass seine Entscheidung über eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern München nicht von einem möglichen Finale dahoam beeinflusst wird. Max Eberl betont, dass Müller selbst über seine Zukunft entscheidet.

Weiterlesen »