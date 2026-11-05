Dahoam is Dahoam: Konflikte in Lansing und neue Vatergefühle

Einblick in die aktuellen Handlungen von Dahoam is Dahoam. Monika eilt zum Kardinal, Gregor verschwindet nach einer Nacht mit Vera und Spannungen im Dorf nehmen zu.

Die bayerische Fernsehserie "Dahoam is Dahoam" setzt ihre Ausstrahlung auf dem Bayerischen Rundfunk fort und bietet den Zuschauern auch in der aktuellen Woche wieder eine Mischung aus tiefen Emotionen und unerwarteten Wendungen im fiktiven Dorf Lansing. Die Handlungen der vergangenen Tage haben komplexe Konflikte in der Dorfgemeinschaft geschürt, die nun neue Dimensionen annehmen. Von Montag bis Donnerstag erwartet das Publikum spannende Episoden, die sich um das soziale Miteinander, persönliche Krisen und die Suche nach Gerechtigkeit drehen.

Monikas Kampf um einen neuen Pfarrer

Monika, dargestellt von der 59-jährigen Christine Reimer, steht vor einer schwierigen Situation, da ihre Hoffnung auf positive Nachrichten vom Generalvikar Rainer Maria Schießler (66) enttäuscht wurde. Ihr Wunsch, einen neuen Pfarrer nach Lansing zu holen, bleibt vorerst unerfüllt, was sie jedoch nicht dazu bringt, sich mit der Situation abzufinden. Stattdessen fasst sie den Entschluss, den Streit bis an den Kardinal zu tragen, um ihre Position zu wahren. Ob ein formeller Brief, den sie plant, den gewünschten Eindruck hinterlassen wird, bleibt abzuwarten.

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Gregors emotionale Zerrissenheit und Verschwinden

Ein zentrales Ereignis dieser Woche betrifft Gregor, gespielt von Holger Matthias Wilhelm (50), der durch eine persönliche Entdeckung erschüttert ist. Er entwickelt echte Vatergefühle für den kleinen Lenz, als er Vera (56), verkörpert von Sybille Waury, und das Kind in ihrem vertrauten Miteinander beobachtet. Diese Eindrücke führen bei ihm zu nachdenklichen Reflexionen über die eigene Vergangenheit. Vera nutzt diesen Moment, um ihn zum Essen einzuladen, was zu einer gemeinsamen Nacht führt, doch der darauffolgende Morgen bringt eine unerwartete Wende. Gregor ist nachts spurlos verschwunden.

Vera konfrontiert Gregor daraufhin im Brunnerwirt mit seiner Haltung und fordert eine klare Erklärung für sein Verhalten. Die Frage, ob die beiden Protagonisten einen Weg zueinander finden, spannt den Bogen der emotionalen Erzählung dieser Tage. Die Dynamik zwischen Vera und Gregor steht im Mittelpunkt der Debatte um Verantwortung und emotionale Bindungen im Dorf.

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Weitere Intrigen und Begegnungen im Dorf

Neben den großen persönlichen Dramen spielen sich auch im Alltag des Dorfes interessante Szenen ab. Tina (35), gespielt von Anita Eichhorn, verwickelt sich in einen Scherz, als sie mit Sarah (30), dargestellt von Sophie Reiml, plaudert. Tina kommt auf die Idee, Maja (Godiva Adela) mit einer gefälschten Postkarte hereinzulegen. Parallel dazu nimmt Maja selbst an einem Preisausschreiben teil, was möglicherweise zusätzliche Komplikationen für ihren Charakter mit sich bringt.

Im technischen Sektor versucht Leon (24), verkörpert von Joel Akgün, den älteren Herrn Joseph (74), gespielt von Michael Vogtmann, von den Vorteilen eines digitalen Bestellvorgangs via QR-Code zu überzeugen. Diese Interaktion verdeutlicht den Generationenunterschied und den technologischen Wandel im ländlichen Raum. Gleichzeitig sorgt Rosi (72), dargestellt von Brigitte Walbrun (Anita Eichhorn ist hier falsch, es ist Brigitte Walbrun für Rosi, 72), für Verwirrung, als sie beschämt feststellt, dass sie Haas (51), gespielt von Michael Dietmayr, versehentlich einen Abnehm-Kalender als Geschenk überreicht hat. Diese Anekdote unterstreicht die humorvollen Untertöne der Serie.

Verfügbarkeit und Ausstrahlungstermine

Die Folgen der Serie "Dahoam is Dahoam" werden regelmäßig von Montag bis Donnerstag um 19:30 Uhr im Bayerischen Rundfunk gesendet. Für Zuschauer, die nicht live dabei sein können, stehen die Episoden zudem in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Dies ermöglicht es dem Publikum, den aktuellen Entwicklungen rund um Monika, Gregor, Vera und die anderen Dorfbewohner flexibel zu folgen. Die Serie bleibt ein fester Bestandteil des Abendprogramms und begeistert weiterhin viele Fans durch ihre charakterstarken Figuren und die authentische Darstellung des Landlebens.