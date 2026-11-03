Dahoam is Dahoam: Monika klagt beim Kardinal, Gregor verschwindet

In der neuen Folge von Dahoam is Dahoam eskaliert Monikas Streit um den Pfarrer. Gregor macht Vera Vorwürfe nach einer Nacht zusammen. Mehr Details zur Handlung.

Die bayerische Erfolgsserie "Dahoam is Dahoam" strahlt in dieser Woche erneut neue Episoden aus, die das Leben im fiktiven Dorf Lansing auf die Probe stellen. Die Ausstrahlung erfolgt traditionell von Montag bis Donnerstag um 19:30 Uhr im Bayerischen Rundfunk (BR). Zuschauer können dabei auf eine Mischung aus tiefen Emotionen und unerwarteten Wendungen zählen, die das Ensemblecast seit Jahren fesselt.

Monika Reimer fordert Kardinal ein

Monika Reimer steht vor einer neuen Hürde in ihrem langjährigen Engagement für die Pfarrei. Nach dem gescheiterten Wunsch nach einem neuen Pfarrer beschließt sie, den Konflikt auf die höchste Ebene zu tragen. Sie plant, einen Brief an den Kardinal zu schreiben, um ihre Position zu untermauern. Der Generalvikar Rainer Maria Schießler konnte ihre Hoffnungen nicht erfüllen. Es bleibt abzuwarten, ob diese direkte Kommunikation beim Kardinal den gewünschten Eindruck hinterlässt.

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Gregor Wilhelms emotionale Reise

Gregor Wilhelm durchlebt eine intensive persönliche Entwicklung, als er echte Vatergefühle für den kleinen Lenz entwickelt. Beim Anblick des harmonischen Miteinanders zwischen Vera Waury und dem Kind werden ihm nachdenkliche Gedanken über seine eigene Vergangenheit wach. Vera lädt ihn daraufhin zum Essen ein, was zu einer gemeinsamen Nacht führt. Doch am nächsten Morgen ist Gregor plötzlich verschwunden, ohne eine Erklärung zu hinterlassen.

Konfrontation im Brunnerwirt

Vera Waury reagiert empört auf Gregors plötzliches Verschwinden und konfrontiert ihn direkt im Brunnerwirt. Sie fordert eine klare Erklärung für sein Verhalten und stellt die Zukunft ihrer Beziehung infrage. Diese Szene markiert einen entscheidenden Punkt in der Dynamik zwischen den beiden Charakteren. Die Frage, ob sie einen Weg zueinander finden, bleibt offen und treibt die Handlung voran.

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Nebenhandlungen im Dorfalltag

Parallel dazu spielen sich verschiedene kleinere Geschichten ab, die das Dorfleben bereichern. Tina Eichhorn versucht, Maja Adela mit einer Postkarte hereinzulegen, nachdem sie mit Sarah Reiml geplaudert hat. Maja nimmt indessen an einem Preisausschreiben teil, während Joel Akgün Joseph Vogtmann von den Vorteilen digitaler Bestellvorgänge per QR-Code überzeugen will. Rosi Walbrun erlebt peinliche Momente, als ihr auffällt, dass sie Haas Dietmayr versehentlich einen Abnehm-Kalender geschenkt hat.

Verfügbarkeit der Folgen

Die Episoden sind neben der Live-Ausstrahlung auch in der ARD-Mediathek verfügbar. Fans können die Geschichten rund um das Leben in Lansing jederzeit nachverfolgen. Die Serie bietet weiterhin Einblicke in die komplexen Beziehungen und Herausforderungen der Bewohner. Die Kombination aus Drama und Humor sorgt für kontinuierliche Spannung bis zur nächsten Ausstrahlung.