Dahoam is Dahoam: Monika klagt beim Kardinal, Gregor verschwindet

In der neuen Woche von Dahoam is Dahoam eskalieren Konflikte. Monika Reimer geht gegen den Generalvikar vor, während Vera Sybille Waury nach Gregors Flucht eine Erklärung im Brunnerwirt fordert.

Die bayerische Volksseelenlieblingsserie Dahoam is Dahoam feiert seit vielen Jahren ihre Zuschauer auf dem Bayerischen Rundfunk mit authentischen Geschichten aus dem fiktiven Ort Lansing. In der aktuellen Ausstrahlungswoche vom Montag bis Donnerstag erwartet die Fans ein Mix aus tiefen Emotionen und unerwarteten Wendungen in der Handlung.

Kirchlicher Konflikt eskaliert

Monika (Christine Reimer, 59) hat zuletzt noch auf positive Rückmeldungen vom Generalvikar (Rainer Maria Schießler, 66) gehofft. Ihr Wunsch nach einem neuen Pfarrer für Lansing bleibt jedoch unerfüllt. Statt sich mit dieser Ablehnung abzufinden, beschließt sie, die Angelegenheit direkt an den Kardinal zu bringen. Die Frage steht im Raum, ob ihr Brief den nötigen Eindruck hinterlassen wird, um das Kirchengremium zu bewegen.

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Gregors väterliche Gefühle

Parallel dazu erlebt Gregor (Holger Matthias Wilhelm, 50) eine persönliche Entwicklung. Er stellt fest, dass er echte Vatergefühle für den kleinen Lenz entwickelt. Als er Vera (Sybille Waury, 56) und das Kind in ihrem vertrauten Miteinander beobachtet, kommen ihm nachdenkliche Gedanken über die eigene Vergangenheit. Diese innere Zerrissenheit prägt seine nächsten Schritte im Dorfgeschehen.

Romantischer Abbruch und Konfrontation

Vera lädt Gregor schließlich zum Essen ein. Nach einer gemeinsamen Nacht ist Gregor jedoch plötzlich verschwunden, ohne eine Erklärung zu hinterlassen. Vera stellt ihn daraufhin im Brunnerwirt zur Rede und fordert eine klare Antwort auf sein Verhalten. Die Spannung zwischen den beiden Charakteren erreicht einen Höhepunkt, da offen bleiben muss, ob sie noch einen Weg zueinander finden werden.

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Subplots im Dorfalltag

Auch andere Bewohner des Ortes sind mit eigenen Problemen beschäftigt. Tina (Anita Eichhorn, 35) verfällt beim Plaudern mit Sarah (Sophie Reiml, 30) auf den Einfall, Maja (Godiva Adela) mit einer Postkarte hereinzulegen. Maja selbst nimmt derweil an einem Preisausschreiben teil. Gleichzeitig versucht Leon (Joel Akgün, 24), Joseph (Michael Vogtmann, 74) von den Vorteilen eines digitalen Bestellvorgangs per QR-Code zu überzeugen. Rosi (Brigitte Walbrun, 72) merkt beschämt, dass sie Haas (Michael Dietmayr, 51) versehentlich einen Abnehm-Kalender geschenkt hat.

Sendetermine und Verfügbarkeit

Die Folgen von Dahoam is Dahoam laufen für gewöhnlich von Montag bis Donnerstag um 19:30 Uhr im BR. Die Episoden der Serie sind außerdem in der ARD-Mediathek verfügbar. Zuschauer können die Entwicklungen rund um die Figuren in Lansing somit bequem verfolgen oder verpasste Sendungen nachholen.