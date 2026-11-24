Ab 23. November 2026 bringt Dahoam is Dahoam dramatische Wendungen: Haas findet seine Wohnung schimmelig vor, die WG bricht wegen Vera auseinander und Rosi braucht dringend Tanzpartner.

Die beliebte bayerische Fernsehserie "Dahoam is Dahoam" des Bayerischen Rundfunks bereitet die Zuschauer auf eine Woche voller emotionaler Hochs und Tiefs vor. Von Montag, dem 23. November, bis Donnerstag, dem 26. November 2026, tauchen die Fans tief in das fiktive Leben im Ort Lansing ein, wo sich die Schicksale der Bewohner dramatisch kreuzen.

Haas verliert neue Wohnung durch Schimmelbefall

Michael Dietmayr, der die Rolle des Haas spielt, sieht sich mit einem unerwarteten und schwerwiegenden Problem konfrontiert. Nur wenige Tage vor seinem geplanten Einzug stellt er fest, dass seine neue Wohnung wegen eines massiven Schimmelbefalls unbewohnbar ist. Dieser Umstand lässt ihn ohne Unterkunft zurück und schafft akuten Handlungsbedarf in seiner privaten Situation.

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Haas muss nun rasch nach einer alternativen Bleibe suchen, wobei ihm die Optionen extrem eingeschränkt erscheinen. Die Unsicherheit über seine zukünftige Wohnsituation erzeugt Spannungen, die das weitere Geschehen im Dorf maßgeblich beeinflussen werden. Seine Verzweiflung spiegelt sich in der Reaktion der Nachbarn wider, die sich gefragt fühlen.

Spannungen in der WG eskalieren durch neue Mitbewohnerin

Parallel dazu gerät die Wohngemeinschaft ins Wanken, als Sybille Waury als Vera in Lansing einzieht. Maja, dargestellt von Godiva Adela, zeigt Vera gegenüber eine deutliche und harte Ablehnung. Diese konfrontative Haltung stört das Zusammenleben in der WG empfindlich und führt zu ersten offenen Konflikten zwischen den Parteien.

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Anita Eichhorn als Tina und Philipp Schneider als Philipp greifen ein, um das friedliche Miteinander zu retten. Sie konfrontieren Maja mit ihrem rüden Umgangston und versuchen, ihre ablehnende Haltung gegen Vera zu relativieren. Philipp fragt behutsam nach den Gründen für die Abneigung, doch ob Maja Vera jemals akzeptieren wird, bleibt offen.

Rosi manipuliert Landfrauen und sucht Tanzpartner

Auch in anderen Teilen von Lansing brodelt der Konflikt. Christine Reimer als Monika und die anderen Mitglieder des Landfrauenvereins haben bemerkt, dass Brigitte Walbrun als Rosi sie manipuliert hat. Die Gruppe schmiede nun Pläne, um Rosi für ihr Verhalten heimzuzahlen und ihren Einfluss im Ort zu brechen.

Gleichzeitig muss Rosi ein organisatorisches Problem bei ihrem Seniorentanztee lösen, da deutlich mehr tanzwillige Damen als Herren gemeldet sind. Sie hofft verzweifelt, dass Eisi Gulp als Sascha und Michael Vogtmann als Joseph als Einspringer zur Verfügung stehen. Doch kurzfristig sagt Joseph ab, was Sascha in eine schwierige Position bringt.

Sarah plant Rache nach Vasen-Konflikt mit Leon

Während die anderen ihren Problemen nachgehen, sinnt Sophie Reiml als Sarah auf Vergeltung. Der Auslöser ist ein Vorfall mit Joel Akgün als Leon, der sie dazu gebracht hat, eine als hässlich empfundene Vase ihrer Freundin Ulla, gespielt von Sabrina Dietel, zu behalten. Sarah fühlt sich hintergangen und sucht nach Wegen, sich zu rächen.

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Die Folgen der Serie laufen gewöhnlich von Montag bis Donnerstag um 19:30 Uhr im Bayerischen Rundfunk. Für alle, die die Entwicklungen verpasst haben, stehen die Episoden zusätzlich in der Mediathek zur Verfügung, um die emotionalen Höhen und Tiefen der Bewohner von Lansing nachzuverfolgen.