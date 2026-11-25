Die bayerische Serie 'Dahoam is Dahoam' läuft vom 23. bis 26. November 2026 mit dramatischen Wendungen. Schimmelbefall bei Haas, Konflikte in der WG und Rachepläne bei Sarah sorgen für hohe Spannung im BR.

Die beliebte bayerische Fernsehserie Dahoam is Dahoam lockt ihre Zuschauer in der Woche vom 23. bis zum 26. November 2026 mit einer Reihe intensiver und emotional aufgeladener Handlungsstränge im fiktiven Ort Lansing. Das BR-Format bleibt seit 18 Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft und bietet den Fans vertiefte Einblicke in das komplexe Leben der Dorfbewohner. Von Montag bis Donnerstag erleben die Zuschauer nicht nur spannende Überraschungen, sondern auch tiefgehende emotionale Konflikte, die die sozialen Bindungen in der Gemeinde auf die Probe stellen.

Haas verliert Wohnung durch Schimmelbefall

Haas, dargestellt von Michael Dietmayr, befindet sich in der Folge vom 23. November 2026 in einer kritischen Lage, da sein neues Zuhause aufgrund eines massiven Schimmelbefalls unbewohnbar wird, bevor er überhaupt hat einziehen können. Diese plötzliche Wohnungsnot hinterlässt den 51-jährigen Schauspieler in einer völligen Ratlosigkeit, da die Frage, wo er künftig unterkommen soll, völlig ungeklärt bleibt. Der abrupte Verlust seiner neuen Unterkunft stellt eine direkte Bedrohung für seine soziale und materielle Stabilität dar und zwingt ihn zu schnellen Entscheidungen in einer ungewissen Situation.

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Spannungen in der WG zwischen Vera und Maja

In der gemeinsamen Wohngemeinschaft brodelt es derweil heftig, als Vera, gespielt von Sybille Waury, auf Maja, verkörpert von Godiva Adela, auf harte Ablehnung stößt. Die 56-jährige Schauspielerin Vera trifft hier auf eine geschlossene Front, da Tina, dargestellt von Anita Eichhorn, und Philipp, gespielt von Philipp Schneider, Maja ihren respektlosen Umgangston direkt vorhalten. Philipp versucht behutsam, die ablehnende Haltung seiner Mitbewohnerin hinterfragend zu durchbrechen, während die Kernfrage im Raum steht, ob Maja Vera jemals als neue Mitbewohnerin akzeptieren wird.

Rosi manipuliert Landfrauen und sucht Tanzpartner

Monika, verkörpert von Christine Reimer, und die anderen Landfrauen haben erkannt, dass Rosi, dargestellt von Brigitte Walbrun, sie manipuliert hat und schmieden nun Rachepläne. Die 72-jährige Schauspielerin Rosi steht zudem vor einem handfesten Organisationsproblem für ihren Seniorentanztee, da sich weit mehr Tanzwillige gemeldet haben als männliche Partner verfügbar sind. Sie setzt ihre Hoffnungen auf Sascha, gespielt von Eisi Gulp, und Joseph, dargestellt von Michael Vogtmann, als Einspringer, doch Joseph sagt kurzfristig ab, was die Situation weiter eskalieren lässt.

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Sarah sinnt auf Vergeltung nach Vase-Provokation

Unterdessen hegt Sarah, gespielt von Sophie Reiml, Gedanken an Vergeltung, nachdem Leon, dargestellt von Joel Akgün, sie dazu gebracht hat, Ullas hässliche Vase zu behalten. Die 30-jährige Schauspielerin fühlt sich von dem 24-jährigen Joel Akgün provoziert und sucht nun nach einem Weg, ihren Stolz wiederherzustellen. Diese persönliche Fehde um ein Dekorationsobjekt zeigt, wie alltägliche Interaktionen in Lansing zu tiefgreifenden Konflikten zwischen den Charakteren führen können, die über den reinen Gegenstandswert hinausgehen.

Sendetermine und Wiederholungen im BR Programm

Die Episoden der Serie Dahoam is Dahoam laufen in der Regel von Montag bis Donnerstag um 19:30 Uhr im BR Fernsehen. Neben der Live-Übertragung sind die gezeigten Episoden zusätzlich in der Mediathek des broadcasters verfügbar, wodurch die Zuschauer flexibel auf die Handlungen um Haas, Vera, Rosi und Sarah zugreifen können. Die Kombination aus täglichen Sendungen und digitaler Verfügbarkeit stellt sicher, dass keine der emotionalen Höhen und Tiefen im bayerischen Dorf verpasst wird.