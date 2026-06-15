Dahoam is Dahoam: Sophias Wilderei-Vorwurf und Saschas Konflikt bei den Unikat-Rädern

In den Folgen der Woche vom 15. bis 18. Juni 2026 sieht sich Sophia mit dem Vorwurf der Wilderei konfrontiert und vermutet Maximilian Kurz als Hintermann. Gemeinsam mit ihren Freundinnen sucht sie nach Beweisen. Gleichzeitig gerät Sascha bei den Unikat-Rädern mit einem Kunden in Streit, was die Zukunft des Geschäfts in Frage stellt.

Lansing ist auch diese Woche wieder Zentrum zahlreicher turbulenter und gefühlvoller Entwicklungen. Seit vielen Jahren fesselt die Serie Dahoam is Dahoam die Zuschauer im Bayerischen Rundfunk mit den Geschichten rund um das Leben im fiktiven bayerischen Ort Lansing .

Von Montag bis Donnerstag erwarten die Fans tiefe Emotionen und spannende Überraschungen. In den Folgen der Woche vom 15. bis 18. Juni 2026 steht Sophias Situation im Mittelpunkt. Gegen Sophia, dargestellt von Patricia Freund, wurde der Vorwurf der Wilderei erhoben.

Sie ist überzeugt, dass Maximilian Kurz, gespielt von Tony Kainz, hinter der Anzeige steckt. Ob ihr Verdacht zutrifft, bleibt ungewiss. Die Anschuldigungen belasten Sophia so sehr, dass sie sogar einen Rückzug aus der Politik erwägt. Im Gespräch mit Tina, verkörpert von Anita Eichhorn, zeigt sie, wie sehr sie unter der Situation leidet.

Tina will nicht, dass Sophia kampflos aufgibt, und sucht nach einem Weg, ihr zu helfen. Gemeinsam mit Bruni, Tina und Charly, dargestellt von Nils Kreutinger, begibt sich Sophia auf die Suche nach entlastenden Beweisen. Tatsächlich gelingt es ihnen, das Projektil zu finden, das die Anschuldigungen gegen sie widerlegen könnte. Doch wird Maximilian seine Vorwürfe daraufhin zurücknehmen?

Parallel droht bei den Unikat-Rädern Ärger: Sascha, gespielt von Eisi Gulp, weigert sich, auf den ungewöhnlichen Wunsch eines Kunden einzugehen, der einen Basketballkorb an seinem Fahrrad montiert haben möchte. Seine ablehnende Haltung sorgt für Spannungen und wirft die Frage auf, ob das Geschäft mit den besonderen Einzelanfertigungen überhaupt noch eine Zukunft hat. Die Serienfolgen laufen regulär von Montag bis Donnerstag um 19:30 Uhr im BR und sind zudem in der Mediathek verfügbar





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