Seit Jahren begeistert die Serie 'Dahoam is Dahoam' die Zuschauer mit der Geschichte um das Leben im bayerischen Ort Lansing. Diese Woche werden Fans auf tiefere Emotionen und spannende Überraschungen freuen. Philipp gerät immer stärker unter Druck und muss Verantwortung für ein Vorfall übernehmen, das seine berufliche Zukunft gefährdet. Charly steht im Observatorium und beobachtet die Entwicklung mit wachsender Sorge. Im Mittelpunkt steht jedoch Mike, yangt dunkle Wolken über seiner Zukunft schreiten. Marie (Gulp). Unterdessen sind die Beziehungen der Brüder und die Zusammenarbeit zwischen Mike und Sacha stark belastet.

Lansing wird auch diese Woche wieder Schauplatz zahlreicher turbulenter und gefühlvoller Entwicklungen. Seit vielen Jahren begeistert 'Dahoam is Dahoam' die Zuschauer im BR mit den Geschichten rund um das Leben im fiktiven bayerischen Ort Lansing .

Von Montag bis Donnerstag dürfen sich Fans auf tiefe Emotionen und spannende Überraschungen freuen. Philipp gerät immer stärker unter Druck. Nachdem es zu dem Vorfall mit den Glassplittern gekommen ist, der Sarah ins Krankenhaus gebracht hat, übernimmt er Verantwortung und setzt damit seine berufliche Zukunft aufs Spiel. Charly beobachtet die Entwicklung mit wachsender Sorge und versucht, schlimmere Konsequenzen abzuwenden.

Die Wahrheit macht in Lansing jedoch schnell die Runde: Schon kurz nach seiner Offenbarung muss sich Philipp den Reaktionen von Sarah und den Kirchleitners stellen. Die angespannte Situation belastet die Beziehung der Brüder spürbar. Auch bei Mike ziehen dunkle Wolken auf. Sascha trifft eine harte Entscheidung und beendet die Zusammenarbeit mit Mike endgültig.

Für Letzteren ist das ein schwerer Schlag, denn damit steht plötzlich die Zukunft der Unikat-Fahrräder auf der Kippe. Ob Philipp nach seinem Geständnis weitere Konsequenzen erwarten wird und Mike seinem Herzensprojekt weiter nachgehen kann, erfahren Sie diese Woche bei 'Dahoam is Dahoam'





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