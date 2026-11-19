Neue Folgen in Lansing: Vera zieht ein, Rosi deckt Esoterik-Betrug auf und Pfarrer Hofer hat Sorgen. Details zu Handlung und Ausstrahlung.

Die fiktive bayerische Gemeinde Lansing bleibt auch in der kommenden Woche das Zentrum zahlreicher turbulenten und emotional aufgeladenen Entwicklungen. Seit vielen Jahren begeistert die populäre Serie im Bayerischen Rundfunk (BR) das Publikum mit authentischen Alltagsgeschichten. Von Montag bis Donnerstag erwartet die Zuschauer eine Mischung aus tiefer Betroffenheit und humorvollen Missverständnissen.

Wohnungsfrage provoziert emotionale Krisen

Vera (dargestellt von Sybille Waury, 56) überrascht Tina (Anita Eichhorn, 35) und Charly (Nils Kreutinger, 39) mit einem unerwarteten Angebot, das das bisherige Gleichgewicht in der Gemeinschaft nachhaltig stört. Die beiden sollen probeweise bei Vera einziehen, was von der 56-Jährigen äußerst begeistert präsentiert wird. Tina hingegen reagiert sichtlich überrumpelt und muss zunächst prüfen, ob sie Charly überhaupt für dieses Experiment gewinnen kann.

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Das gemeinsame Wohngemeinschafts-Leben (WG) entwickelt sich schnell zu einer harten Geduldsprobe für alle Beteiligten. Charly vermisst die gewohnte Zweisamkeit mit Tina zusehends, was die Spannungen innerhalb der Dreierkonstellation erhöht. Die Situation spitzt sich zu, als Vera Charly eines Tages völlig unbekleidet antrifft, da er sich in der Wohnung bereits zu Hause fühlt.

Diese Grenzverletzung führt dazu, dass Tina ernsthaft daran zweifelt, ob die Entscheidung für eine gemeinsame WG wirklich die richtige war. Die anfängliche Begeisterung weicht zunehmend der Unsicherheit und dem Bedürfnis nach persönlicher Distanz und intakten Paarbeziehungen.

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Rosi auf der Spur von Esoterik-Betrug

Parallel zu den privaten Dramen beobachten die Lansinger Dorfbewohner ein neues Phänomen, das Misstrauen schürt. Rosi (Brigitte Walbrun, 72) verfolgt aufmerksam, wie eine Esoterikerin den Bewohnern teure Steine als universelle Problemlöser andreht. Für die erfahrene 72-Jährige ist dies kein Zufall, sondern ein klarer Fall von Schwindel.

Rosi ist überzeugt, dass hinter den Verkaufsargumenten der Esoterikerin eine betrügerische Absicht steht. Allerdings fehlt ihr bisher der entscheidende Beweis, um die Täterin direkt zu überführen oder die Nachbarn vor weiteren finanziellen Schäden zu warnen. Ihre wachsende Skepsis spiegelt die skeptische Haltung wider, die vielen Einwohnern gegenüber derartigen Trends eigen ist.

Die Auseinandersetzung zwischen Rosi und der unbekannten Esoterikerin könnte sich in den kommenden Folgen zuspitzen, da die financialen Schäden in der Gemeinde vielleicht größer sind, als zunächst angenommen. Rosis Charakter wird hier als wichtige Instanz der gesunden Menschenvernunft dargestellt.

Weitere skurrile Begegnungen im Dorf

Auch an anderen Orten im Dorf sorgt der Alltag für unerwartete Wendungen. Sophia (Patricia Freund, 30) greift versehentlich zu einem Wein, den Monika für den lokalen Pfarrer Hofer besorgt hatte. Sophia hält die Flasche irrtümlich für einen Wein, der zum Kochen bereitgestellt wurde, was zu potenziell peinlichen Folgen für die Küche führen kann.

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Auch für Mike (Harry Blank, 58) hält die Woche eine unangenehme Überraschung bereit. Kurz (Tony Kainz) stellt sich ihm als neuer Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Lansing vor. Mike wird mit der neuen Hierarchie konfrontiert, während Kurz diesen Moment und seine neue Position sichtlich genießt.

Die Einführung von Kurz als neuer Kommandant wird die Dynamik innerhalb der Löschmannschaft nachhaltig verändern. Die Interaktion zwischen Mike und dem neuen Vorgesetzten wird likely weitere Konflikte oder humorvolle Situationen nach sich ziehen.

Sendetermine und Verfügbarkeit der Folgen

Die neuen Episoden der Serie laufen für gewöhnlich von Montag bis Donnerstag um 19:30 Uhr im Bayerischen Rundfunk. Die festen Sendezeiten garantieren, dass Fans der Serie den wöchentlichen Entwicklungen in Lansing zeitnah folgen können.

Die Episoden sind zudem in der Mediathek des BR verfügbar, sodass Zuschauer, die den Live-Sendezeitpunkt verpasst haben, die Inhalte jederzeit nachholen können. Dies bietet Flexibilität für Zuschauer mit unregelmäßigen Zeitplänen und sichert die Reichweite der Sendung auch außerhalb der Prime-Time.