Spoilers zu Dahoam is Dahoam für die Woche vom 16. bis 19. November 2026 im BR. Vera lässt Tina und Charly einziehen, Rosi deckt Betrüger auf und neue Konflikte drohen.

Die bayerische Erfolgsserie Dahoam is Dahoam kehrt im BR Fernsehen von Montag, dem 16. November 2026, bis Donnerstag, dem 19. November 2026, zurück in die Wohnzimmer der Zuschauer. Die fiktive Gemeinde Lansing steht erneut im Mittelpunkt von Dramen, die zwischen tiefen Emotionen und überraschenden Wendungen oszillieren. Diese Woche zeichnet sich durch komplexe Beziehungsgeflechte und die Aufdeckung von Täuschungen aus, die das soziale Gefüge der Dorfbewohner auf die Probe stellen.

Wohngemeinschaft als emotionale Belastungsprobe

Ein zentrales Ereignis der kommenden Episoden ist das unerwartete Angebot der Figur Vera, verkörpert von der 56-jährigen Schauspielerin Sybille Waury. Sie schlägt vor, dass Tina, gespielt von Anita Eichhorn (35), und Charly, dargestellt von Nils Kreutinger (39), probeweise bei ihr einziehen dürfen. Vera präsentiert diese Initiative mit Begeisterung, doch Tina reagiert auf den Vorschlag sichtlich überrumpelt und unsicher. Ihre Hauptbedenken liegen darin, ob sie Charly überhaupt von der Idee einer gemeinsamen Wohngemeinschaft überzeugen kann, nachdem er gewohnt war, in der Zweisamkeit zu leben.

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Die Umsetzung dieses Wohnmodells entpuppt sich schnell als Geduldsprobe für beide Parteien. Charly vermisst die vertraute Intimität mit Tina zusehends, was zu Spannungen führt. Die Situation eskaliert, als Vera ihn eines Tages völlig unbekleidet in ihrer Wohnung vorfindet. Dieser Vorfall, der auf Charys überzogene Vertrautheit mit dem neuen Wohnraum zurückzuführen ist, löst bei Tina massive Zweifel aus. Sie stellt die Richtigkeit der Entscheidung infrage, ob die WG-Experimentphase wirklich der richtige Weg für ihr Paarleben ist.

Anti-Esoterik-Aufklärung und soziale Missverständnisse

Parallel zu den Wohnproblemen engagiert sich die 72-jährige Rosi, gespielt von Brigitte Walbrun, in einer neuen Konfliktlinie. Sie beobachtet mit wachsendem Misstrauen, wie eine Esoterikerin den Bewohnern von Lansing teure Steine als angebliche Problemlöser anbietet. Rosi ist von vornherein überzeugt, dass es sich hierbei um einen betrügerischen Schwindel handelt. Dennoch fehlt ihr aktuell der konkrete Beweis für ihre Vorwürfe, was sie in eine passive, aber wachsame Position zwingt, während der Betrug offenbar weitergeht.

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Auch im privaten Bereich der Dorfbewohner kommt es zu peinlichen Missverständnissen. Sophia, verkörpert von der 30-jährigen Patricia Freund, gerät in eine unangenehme Lage, als sie versehentlich auf einen Wein zugreift. Dieser Wein wurde eigentlich von Monika für den Pfarrer Hofer bereitgestellt. Sophia hält die Flasche irrtümlich für einen Wein, der zum Kochen vorgesehen war. Dieser Fehler verdeutlicht die oft chaotischen Abläufe im täglichen Miteinander der Lansing-Bewohner und schafft Raum für zukünftige Gespräche oder Konflikte.

Neue Machtverhältnisse in der Feuerwehr

Eine weitere Entwicklung betrifft die Freiwillige Feuerwehr Lansing. Für den 58-jährigen Mike, gespielt von Harry Blank, bereitet die Woche eine unangenehme Überraschung bereit. Die Situation ändert sich schlagartig, als sich Kurz, dargestellt von Tony Kainz, ihm als neuer Kommandant der Feuerwehr vorstellt. Diese Personalia-Änderung führt zu einer Verschiebung der Machtverhältnisse innerhalb der Institution. Kurz scheint diesen neuen Status und die damit verbundene Autorität sichtlich zu genießen, was auf Spannungen mit etablierten Mitgliedern hindeuten könnte.

Die Folgen von Dahoam is Dahoam laufen für gewöhnlich von Montag bis Donnerstag um 19:30 Uhr im BR. Die Episoden der Serie sind zudem in der Mediathek des Senders verfügbar, was es den Zuschauern ermöglicht, den komplexen Handlungssträngen der Woche flexibel zu folgen. Die Kombination aus nachbarschaftlichen Drängeln, finanziellen Täuschungsmanipulationen und strukturellen Veränderungen in lokalen Vereinigungen garantiert eine Woche voller Anspannung für die Fans der Serie.