Fünf Profis im Team der Engländer, die mit zum Endspiel nach Leipzig gereist sind, spielten bereits in Deutschland und kommen zusammen auf 433 Bundesliga-Einsätze.

Daichi Kamada , Maxence Lacroix und Chris Richards jubeln über ein Tor für Crystal Palace - früher spielten sie alle drei in der Bundesliga. Wenn Oliver Glasner mit Crystal Palace am Mittwoch gegen Rayo Vallecano nach dem Titel spielt, haben fünf Profis im Team der Engländer bereits in Deutschland gespielt und kommen zusammen auf 433 Bundesliga-Einsätze.

Neben Maxence Lacroix, Chris Richards, Borna Sosa, Jean-Philippe Mateta und Daichi Kamada dürfte dabei Daichi Kamada die größte Rolle im Titel-Puzzle von Glasner spielen. Der Japaner gewann unter dem Österreicher bereits 2022 mit Frankfurt die Europa League. Als Glasner bei der Eintracht ein Jahr später aufhörte, ging auch Kamada. Nach einer Saison bei Lazio Rom folgte er im Sommer 2024 seinem Erfolgstrainer auf die Insel.

Daichi scheint ein Spieler für die großen Spiele zu sein. Ich kenne ihn jetzt schon seit vier Jahren. Im Europa-League-Finale mit Frankfurt hat er eine fantastische Leistung gezeigt und sogar einen Elfmeter verwandelt. Später, in der Champions League, mussten wir bei Sporting Lissabon gewinnen.

Er erzielte den Treffer zum 2:1 und verwandelte den Elfmeter zum Sieg, wodurch wir uns für das Achtelfinale qualifizierten. Er hat im FA-Cup-Finale eine fantastische Leistung gezeigt. Daher scheint es, dass Daichi umso besser ist, je größer die Spiele sind. Hoffentlich beweist er das auch dieses Mal.

Als der Klub seine beiden besten Spieler (Eze, Guéhi) verkaufte und nicht genug in Neue investiert wurde, verstärkten sich Ende des vergangenen Jahres seine Fluchtgedanken. Im Januar erklärte er dann seinen Abschied - und führte sein Team dennoch ins erste europäische Endspiel der Vereinsgeschichte





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