Daily Mail boykottiert Formel-1-Berichterstattung nach FIA-Sperre gegen McEvoy

Die Daily Mail boykottiert die letzten drei Formel-1-Rennen 2026 nach einer FIA-Sperre gegen McEvoy. Bernie Ecclestone nennt die Entscheidung verrückt.

In der Formel 1 hat ein Medienstreit kurz vor dem Saisonende 2026 für Aufsehen gesorgt. Die britische Zeitung Daily Mail schrieb am Freitag, sie verbanne die Formel 1 und boykottiere die Berichterstattung über die letzten Rennen der Saison.

Auslöser ist eine Kolumne des Daily-Mail-Journalisten McEvoy. Darin wurde eine Person nach einem Vorfall in Mexiko als 'sneaky little bastard' bezeichnet, übersetzt etwa als hinterhältiger kleiner Mistkerl. Der Weltverband FIA reagierte daraufhin mit einer Maßnahme gegen McEvoy und dessen Zeitung.

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FIA verhängt Sperre gegen McEvoy

Der Weltverband FIA verhängte laut Daily Mail eine drakonische Sperre gegen McEvoy. In einem Brief an den Journalisten begründete die FIA ihre Entscheidung damit, dass sein Artikel nicht den professionellen Standards entspreche, die von akkreditierten Medienvertretern für die Berichterstattung über die Formel-1-Weltmeisterschaft erwartet werden.

Als Konsequenz gibt es laut Daily Mail keine Berichterstattung über Rennen oder Pressekonferenzen bei den letzten drei Grands Prix der Saison 2026. Die Maßnahme betrifft damit genau die Schlussphase der Saison.

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McEvoy arbeitet nach Angaben der Zeitung seit 21 Jahren für die Daily Mail und hat über fast 400 Rennen berichtet. Die Zeitung verweist damit auf die lange Erfahrung ihres Reporters, um die Schwere der Sperre zu unterstreichen.

Reaktionen der Daily Mail und von Bernie Ecclestone

Die Daily Mail bezeichnet die Maßnahme der FIA als drakonische Sperre und kündigte an, die Formel 1 für die verbleibenden Rennen aus ihrer Berichterstattung auszuschließen. Die Redaktion begründet den Boykott mit der Sperre gegen ihren Reporter McEvoy.

Der frühere Formel-1-Boss Bernie Ecclestone äußerte sich ebenfalls zur Entscheidung des Weltverbands und bezeichnete sie als verrückt. Mit dieser Einschätzung stellt sich Ecclestone klar gegen das Vorgehen der FIA.

Die FIA sieht ihr Vorgehen dagegen als Reaktion auf einen Verstoß gegen professionelle Standards. Damit stehen sich zwei Positionen gegenüber: Die Daily Mail sieht eine übertriebene Strafe, während der Weltverband die Qualität des Artikels beanstandet.

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Folgen für Leser und die Formel 1 Saison 2026

Für Leser der Daily Mail bedeutet der Boykott, dass die Zeitung in den letzten drei Grands Prix der Saison 2026 keine Rennberichte und keine Berichte von Pressekonferenzen veröffentlicht. Die Lücke fällt genau in die Phase kurz vor dem Saisonende.

Für Fans, die ihre Informationen über die Daily Mail beziehen, fällt damit eine wichtige Quelle für die Schlussphase der Meisterschaft weg. Wie viele Leser betroffen sind, nennt die Quelle nicht.

Der Fall zeigt, wie stark die Akkreditierungsregeln der FIA die Arbeit von Medienhäusern beeinflussen können. Weitere Schritte, neue Termine oder ein Ende des Streits nennt die Quelle bislang nicht. Bestehen bleiben derzeit der Boykott der Daily Mail und die Sperre gegen McEvoy für die drei genannten Grands Prix.