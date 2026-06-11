Daimler Truck sieht Existenzgefahr bei EU-CO2-Vorgaben

Die EU-Kommission hat Lkw-Hersteller gewarnt, dass sie sonst hohe Strafzahlungen erleiden könnten, wenn sie nicht die CO2-Ziele erreichen. Daimler Truck sieht dies als existenzbedrohend an.

Berlin - Deutschlands größter Lkw-Hersteller , Daimler Truck , sieht bei einer Verfehlung der CO2-Vorgaben der EU seine Existenz gefährdet. Daimler-Truck-CEO Karin Radström sagte dem Newsletter "Industrie und Handel" des "Politico", dass "Wenn wir die CO2-Ziele nicht einhalten können, muss Daimler Truck für jeden Prozentpunkt 120 Millionen Euro zahlen.

Das ist für uns eine existenzielle Bedrohung". Man wolle bei der Dekarbonisierung Vorreiter sein, beteuerte Radström. Die EU-Vorgaben bis 2030 seien aber wegen fehlender Ladeinfrastruktur und zu hoher Betriebskosten nicht zu schaffen. Ähnlich äußerte sich der Geschäftsführer von Renault-Trucks Deutschland, Maximilian von Löbbecke.

Die CO2-Ziele seien mit der bestehenden Ladeinfrastruktur nicht zu schaffen, sagte er dem Magazin. Die Strafzahlungen reichten dann bis über 300.000 Euro pro Fahrzeug. Dies könne für einige Hersteller existenzgefährdend sein. Nach geltenden EU-Gesetzen müssen Lkw-Hersteller in ihren Flotten bis 2030 in einer ersten Stufe 45 Prozent CO2 einsparen.

Schaffen sie das nicht, werden Strafen fällig. 2025 waren aber nur zwei Prozent aller schweren Lkw in Europa elektrisch. Dabei seien die E-Lastwagen längst verfügbar, erklärten beide Manager. Die Produktion könne skaliert werden - doch der Markt fehle.

"Wir sind bereit, jedes Segment zu elektrifizieren", sagte Radström. "Aber unsere Kunden können noch nicht sicher sein, dass sie die Lkw auch aufladen können, und sie benötigen wettbewerbsfähige Kosten gegenüber Diesel-Lkw". Bei Lkw und Bussen sei Europa immer noch weltweit führend, so Radström. EU-Hersteller dominierten mit Ausnahme Asiens die meisten Märkte.

Das alles stehe auf dem Spiel, wenn sich die Arbeitsweise der EU-Kommission und die Zusammenarbeit mit der Branche nicht ändere. In der EU sei diese Dringlichkeit nicht zu spüren. Daimler Truck ist einer der größten Hersteller von Lastwagen und Bussen der Welt. Das Unternehmen macht rund 50 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigt rund 100.000 Menschen. © 2026 dts Nachrichtenagentu





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Daimler Truck CO2-Vorgaben Strafzahlungen Existenzgefahr Dekarbonisierung Ladeinfrastruktur Betriebskosten E-Lastwagen Europa Lkw-Hersteller Lastwagen Bussen Halbleiter- Und KI-Infrastruktur Software-Aktien Software-Unternehmen Software-Markt Software-Bewertung Software-Trendwende Software-Rebound Software-Report Software-Aktien Software-Unternehmen Software-Markt Software-Trendwende Software-Rebound Software-Report

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Daimler Truck liefert ersten Mercedes-Benz NextGenH2 Truck an Dachser ausDaimler Truck wird das erste Exemplar der zweiten Generation seiner Brennstoffzellen-Sattelzugmaschine Mercedes-Benz NextGenH2 Truck an die Spedition Dachser liefern. Die drei Wasserstoff-Lkw, die mit Flüssigwasserstoff (sLH2) betrieben werden, sollen Ende Dezember 2026 und Mitte 2027 am Logistikzentrum Karlsruhe stationiert und in bestehende Systemverkehre eingebunden werden. Die Nutzung von Flüssigwasserstoff ermöglicht eine höhere Energiedichte und Reichweite. Dachser betont die Notwendigkeit leistungsfähiger Null-Emissions-Fahrzeuge für den Fernverkehr.

Read more »

Kiel bestellt 28 E-Gelenkbusse bei Daimler BusesDie Kieler Verkehrsgesellschaft hat Daimler Buses mit der Lieferung von 28 rein elektrischen Gelenkbussen beauftragt. Die ersten neuen Mercedes-Benz eCitaro G

Read more »

CO2-Betäubung von Schweinen heimlich gefilmt - Aktivisten müssen Schadenersatz zahlenZwei Tierschützer hatten in einem Schlachthof in Lohne (Landkreis Vechta) heimlich Videos gedreht. Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt. Es wurde nun zum Großteil bestätigt: Die Tierschützer müssen Schadenersatz zahlen.

Read more »

Warum Zement zu den größten CO2-Problemen der Welt gehörtAnzeige / Werbung Wenn über die größten Verursacher von CO2-Emissionen gesprochen wird, denken viele Menschen zuerst an Flugzeuge, Autos oder Kohlekraftwerke. Deutlich weniger Aufmerksamkeit erhält dagegen

Read more »