Daisy Ridley offen für Marvel, kehrt aber zu Star Wars zurück

Schauspielerin Daisy Ridley bekannt aus der Star Wars Reihe zeigt auch Interesse am Marvel Universum. Sie ist offen für neue Projekte und würde gerne an Marvel Filmen mitwirken. Neben dem Interesse an Marvel kehrt Ridley aber auch zum Star Wars Universum zurück und wird in dem neuen Projekt 'Star Wars: New Jedi Order' erneut die Rolle der Rey schlüpfen.

Schauspielerin Daisy Ridley, bekannt durch die Star Wars Reihe, zeigt auch Interesse am Marvel Universum. Mit ihrer Rolle als Jedi-Schülerin Rey in Star Wars : Das Erwachen der Macht erlangte die 32-jährige Schauspielerin 2015 weltweite Berühmtheit. Seitdem stand die Britin bereits einige Male für das berühmte Sci-Fi-Franchise vor der Kamera. Sie hat aber auch Interesse an dem Marvel Universum, wie sie einem Regieassistenten verriet, der auch an den Filmen um die Avengers beteiligt ist.

Dieser soll ihr umgehend Bescheid sagen, wenn man bei Marvel Interesse an der Schauspielerin äußert. \u201cIch bin für vieles offen\u201d, erklärte sie. \u201cWenn sie anrufen, absolut.\u201d Generell scheint Ridley Material rund um Superhelden und -schurken nicht abgeneigt. \u201cIch liebe natürlich Batman, ich liebe The Penguin. Ich bin ein Fan von so vielen Arten von Filmen. Ja, ich bin für alles offen,\u201d betonte Ridley. \Ridley wird in das Projekt \u2018Star Wars: New Jedi Order\u2019 zurückkehren. Ridley schlüpft erneut in die Rolle der Rey. Obwohl die Handlung schon seit Jahren in Planung sein soll, sind genaue Details bis jetzt noch nicht öffentlich bekannt. Ridley gab im Gespräch aber an, ein \u2018gutes Gefühl\u2019 zu haben, dass der Autor George Nolfi (56) an dem Drehbuch für die Star Wars Fortsetzung schreibt. Sie selbst habe das Drehbuch noch nicht gelesen, weiß aber, um was es in dem neuen Film rund um die epische Sternen-Saga gehen wird. \u201cWir stellen sicher, dass dieses Drehbuch der beste Weg ist, die Geschichte zu erzählen. Es wird sich für jeden lohnen, es anzuschauen, und ich bin sehr gespannt\u201d, versprach die 32-Jährige zudem den Star Wars Fans.





