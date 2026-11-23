Laut repräsentativer DAK-Studie wächst die Sorge vor Krebs, Demenz und psychischen Leiden. Parallel dazu steigt die Gesundheitskompetenz, wie Andreas Storm von der DAK-Gesundheit mitteilt.

Die Sorge der deutschen Bevölkerung vor schweren und chronischen Erkrankungen hat im laufenden Jahr wieder deutlich zugelegt. Eine aktuelle repräsentative Umfrage, die vom Forsa-Institut im Auftrag der DAK-Gesundheit durchgeführt wurde, belegt, dass die Ängste vor Krankheiten wie Krebs, Demenz, Schlaganfällen und Herzinfarkten im Vergleich zum Vorjahr wieder stark gestiegen sind. Diese Entwicklung zeigt eine klare Umkehr des leicht rückläufigen Trends der vorherigen Periode auf.

Angst vor Krebs und Demenz auf Rekordniveau

An der Spitze der befürchteten Leiden stehen weiterhin Tumorerkrankungen. Siebenzig Prozent der Befragten geben an, sich am meisten vor Krebs zu fürchten, was einer leichten Steigerung von 69 Prozent im Vorjahr entspricht. Besonders alarmierend ist die Entwicklung bei der Angst vor Demenzerkrankungen. Mit 57 Prozent wurde hier ein Allzeithoch seit Beginn der jährlichen Befragung im Jahr 2010 erreicht, während es im Vorjahr noch 54 Prozent waren. Auch psychische Erkrankungen sorgen für ein neues Rekordergebnis von 39 Prozent, wobei sich diese Sorge in der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen mit 61 Prozent sogar verdreieinhalb Mal so hoch darstellt wie bei der Gesamtbevölkerung.

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Anstieg der Sorge vor Herzinfarkt und Schlaganfall

Neben den onkologischen und neurologischen Ängsten verzeichnen auch kardiovaskuläre Erkrankungen signifikante Zuwächse. Die Sorge vor einem Schlaganfall ist von 45 Prozent im Vorjahr auf 51 Prozent angestiegen. Ebenso hat sich die Furcht vor einem Herzinfarkt von 39 Prozent auf 43 Prozent erhöht. Weitere Sorgenfelder, die sich in den vergangenen Monaten verstärkt haben, sind schwere Unfallfolgen mit 49 Prozent (Vorjahr 46 Prozent) sowie Angst vor schweren Augenerkrankungen bis hin zur Erblindung, die bei 39 Prozent liegt (Vorjahr 34 Prozent). Da Mehrfachnennungen in der Studie erlaubt waren, tragen viele Bürger diese Sorgen parallel.

Forderungen der DAK-Gesundheit an Politik und Fachwelt

Andreas Storm, Vorstandschef der DAK-Gesundheit, warnt vor den sozialen und gesundheitspolitischen Implikationen dieser Entwicklung. Er betonte, dass die steigenden Sorgen der Menschen vor schweren Krankheiten ein klares Signal für alle Akteure im Gesundheitswesen seien. Im Kontext der aktuellen Debatte über notwendige Reformen im Gesundheitssystem sei es essenziell, das Vertrauen der Bevölkerung in die Versorgungsstruktur wieder zu stärken. Storm forderte explizit, dass sich Menschen bei Eintritt einer schweren Krankheit auf eine gute und verlässliche Versorgung verlassen können müssen. Dazu gehöre auch der weitere Ausbau von Prävention und Vorsorge sowie die Förderung der Gesundheitskompetenz im Alltag.

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Gleichzeitiger Anstieg der Gesundheitskompetenz und Vorsorge

Trotz der wachsenden Ängste zeigt sich bei der Bevölkerung eine parallel verlaufende, positive Entwicklung im Bereich der Gesundheitsvorsorge. 85 Prozent der Befragten geben an, regelmäßig Sport zu treiben, um Krankheiten vorzubeugen. Der Anteil der Menschen, die auf eine gesunde Ernährung achten, ist auf 83 Prozent gestiegen (Vorjahr 78 Prozent). Auch die Impfbereitschaft hat zugenommen, da 82 Prozent der Menschen sich impfen lassen, was einem Plus von sechs Prozentpunkten entspricht. Die Werte bei Alkoholkonsum (81 Prozent trinken wenig), Nichtrauchen (76 Prozent) und geistiger Fitness durch Lesen oder Herausforderungen (79 Prozent) erreichen ebenfalls den höchsten Stand seit Beginn der Erhebung im Jahr 2010.

Demografische Unterschiede in Gesundheit und Sorgen

Zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen bestehen deutliche Unterschiede in der Wahrnehmung der eigenen Gesundheit und im Gesundheitsverhalten. Frauen achten laut den Ergebnissen der Studie stärker auf ihre Gesundheit als Männer. So ernähren sich 87 Prozent der Frauen bewusst, im Vergleich zu 79 Prozent der Männer, und gehen mit 73 Prozent deutlich häufiger zur Krebsvorsorge als Männer (52 Prozent). Die Selbsteinschätzung des Gesundheitszustands ist ebenfalls altersabhängig. Während 63 Prozent der 14- bis 29-Jährigen ihren Zustand als sehr gut beschreiben, sind es bei den Über-60-Jährigen nur 24 Prozent. Insgesamt schätzen 37 Prozent aller Befragten ihre Gesundheit als sehr gut und 48 Prozent als eher gut ein.

Methodik und Rahmen der Forsa-Befragung 2026

Die repräsentative Umfrage mit dem Titel "Angst vor Krankheiten" wird seit 2010 jährlich vom unabhängigen Forsa-Institut im Auftrag der DAK-Gesundheit durchgeführt. Die aktuelle Erhebung fand vom 4. bis 6. November 2026 statt. Dabei wurden bundesweit 1.007 Frauen und Männer ab 14 Jahren befragt. Das Forsa-Institut gibt für die Ergebnisse eine Fehlerspanne von plus oder minus drei Prozentpunkten an, was die statistische Relevanz der beobachteten Trends unterstreicht.