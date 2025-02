Dakar-Sieger Baumel trotz Beinamputierung optimistisch für 2026

Der viermalige Dakar-Sieger Mathieu Baumel wurde bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt und musste sein rechtes Bein amputieren. Trotz der schweren Verletzung hofft er jedoch, 2026 wieder als Navigator an der Rallye Dakar teilzunehmen.

Mathieu Baumel , vierfacher Dakar -Sieger, wurde Ende Januar bei einem Verkehrsunfall nahe Reims schwer verletzt. Der Franzose wollte einem Team helfen, das an der Rallye Monte Carlo historique teilnahm und am Startort in Reims mit dem Auto liegen geblieben war. Als Baumel sich dem defekten Auto zu Fuß näherte, wurde er von einem vorbeifahrenden Auto angefahren. Nach dem Unfall musste Baumel sein rechtes Bein amputieren.

Trotz der schweren Verletzung hofft der 49-Jährige, 2026 wieder als Navigator von Guillaume de Mevius an der nächsten Rallye Dakar teilzunehmen. In der 2025er Auflage war dem Duo mit dem neuen X-raid Mini eine Zielankunft verbunden mit einem Tagessieg gelungen. Baumel, der in einem Krankenhaus des Gesundheitszentrums in Reims liegt, meldete sich mit einem Video in seinen sozialen Netzwerken zu Wort. Er erzählte von dem Unfall, der schwere Entscheidung, sein Bein amputieren zu lassen, und dankte dem Krankenhauspersonal sowie allen Personen, die ihm Unterstützungsbotschaften geschickt hatten. Baumel betonte, dass er nur eines Ziel habe: für die nächste Dakar wieder bereit zu sein und mit de Mevius in der Topkategorie ganz vorne zu stehen. Bei der Aufnahme des Videos saß de Mevius neben Baumel. Bei der anstehenden Abu Dhabi Desert Challenge (21. -27. Februar) wird Alex Winocq im X-raid Mini als Beifahrer begleiten





Dakar Rallye Beinamputation Mathieu Baumel Guillaume De Mevius

