Dallas Cowboys: Das AT&T Stadium wird für die Fifa-WM umgebaut

Die Dallas Cowboys spielen ihre NFL-Spiele im AT&T Stadium in Arlington/Texas. Um die Fifa-Maße zu gewährleisten, musste der Rasen um einen Meter angehoben werden, was viele Plätze zum Opfer fiel. Ein neues System für die Bewässerung, die Kühlung und die Drainage wurde gebaut.

Die Dallas Cowboys spielen ihre NFL-Spiele im AT&T Stadium in Arlington/Texas, wo normalerweise 80.000 Zuschauer zuschauen. Die Kapazität kann bei Bedarf mit Zusatztribünen auf über 100.000 Plätze erhöht werden, aber bei derangestoßen darf nur ein Spiel mit 70.649 Zuschauern stattfinden.

Dies liegt daran, dass ein Fußballfeld größer ist als ein Footballfeld. Um die Fifa-Maße zu gewährleisten, musste der Rasen im Stadion um einen Meter angehoben werden, was vielen Plätzen zum Opfer fiel. Der Rasen liegt jetzt auf einer Plattform, unter der ein neues System für die Bewässerung, die Kühlung und die Drainage gebaut wurde. Etwa 45.000 Arbeitsstunden wurden investiert und 15.000 Tonnen Material verbaut.

Auch der Rasen selbst erhielt viel Zeit und Arbeit. Die Fifa hatte Angst, dass ein temporärer Untergrund schnell Schaden nimmt, daher wurden Wissenschaftler der University of Tennessee und von Michigan State das Projekt seit fast zehn Jahren begleiten. Das Grün, eine Mischung aus Kentucky Bluegrass und Weidelgras, wurde auf Farmen im US-Bundesstaat Colorado gezüchtet und mit Kühltransporten nach Texas gefahren.

Um das Wachstum des Rasens zu fördern und ihn während des Turniers gesund zu halten, hängen 18 riesige pinkfarbene Lampen über dem Feld. Diese Lampen sollen das natürliche Sonnenlicht ersetzen, das durch das Stadiondach und die Architektur zu wenig auf den Platz gelangt





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