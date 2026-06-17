Dallas Cowboys: George Pickens nimmt an Saisonvorbereitung teil, trotz Franchise Tag

Der Receiver George Pickens hat sich entschlossen, an der Saisonvorbereitung der Dallas Cowboys teilzunehmen, obwohl er mit einem Franchise Tag ausgestattet wurde. Pickens hatte zuvor nicht am freiwilligen Teil des Offseason-Trainingsprogramms teilgenommen, aber er hat seine Teilnahme an der Saisonvorbereitung zugesagt. Head Coach Brian Schottenheimer hat seine Freude darüber geäußert, dass Pickens an der Saisonvorbereitung teilnimmt.

Die Dallas Cowboys haben den Receiver George Pickens mit einem Franchise Tag ausgestattet, was bedeutet, dass er für eine weitere Saison an das Team gebunden ist.

Obwohl er nicht beabsichtigt, auf einen langfristigen Vertrag zu bestehen, hat Pickens seine Teilnahme an der Saisonvorbereitung zugesagt. Dies überrascht, da er zuvor nicht am freiwilligen Teil des Offseason-Trainingsprogramms der Cowboys teilgenommen hatte. Pickens hatte den Franchise Tag unterschrieben, nachdem Stephen Jones, Vizepräsident der Cowboys, klargestellt hatte, dass man nicht über ein neues langfristiges Arbeitspapier verhandeln werde. Pickens ist jedoch nicht enttäuscht über die Vergabe des Franchise Tags und die gescheiterte Vertragsverlängerung.

Sein Fokus liegt darauf, mit dem Team zu gewinnen und einen Super-Bowl-Sieg zu erringen. Head Coach Brian Schottenheimer hat seine Freude darüber geäußert, dass Pickens an der Saisonvorbereitung teilnimmt.

Allerdings wird Pickens zunächst nur an Walkthroughs und individuellen Übungen teilnehmen und nicht an den Mannschaftsübungen. Zum Beginn des Trainingslagers der Cowboys in Oxnard, Kalifornien, soll Pickens jedoch wieder voll einsatzfähig sein. Ohne seine Unterschrift unter den Franchise Tag hätte Pickens nicht am Mini-Camp und Trainingslager vor der Saison teilnehmen müssen. Durch die Annahme des Tags drohte ihm eine Geldstrafe von 90.000 US-Dollar allein für sein Nichterscheinen zum Mini-Camp.

Der ehemalige Georgia Bulldog hatte die freiwilligen Workouts samt den OTAs geschwänzt. In seiner ersten Spielzeit mit dem blauen Stern auf dem Helm gelang ihm im Zusammenspiel mit Quarterback Dak Prescott die beste Spielzeit seiner Laufbahn. Trotz der starken Werte hatte man sich beim fünfmaligen Super-Bowl-Champion gegen einen langfristigen Vertrag für Pickens nach dem Auslaufen von dessen Rookie-Arbeitspapier entschieden, wohl auch, um die angespannte Gehaltssituation im Team nicht noch zu verschärfen.

Dallas muss Pickens zwar für die bevorstehende Saison 27,3 Millionen US-Dollar bezahlen, hat darüber hinaus jedoch keine Verpflichtungen gegenüber dem Receiver





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