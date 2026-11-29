Nach der Niederlage gegen die Eagles äußert Jerry Jones ernste Zweifel an Coach Brian Schottenheimer. Die Dallas Cowboys riskieren zum dritten Mal in Folge das Playoff-Aus.

Die Dallas Cowboys stehen vor dem Aus in der diesjährigen NFL-Saison. Nach der historischen 38:39-Niederlage am Thanksgiving-Tag gegen die Philadelphia Eagles droht der Franchise zum dritten Mal in Folge das Fehlansetzen der Postseason. Eigentümer Jerry Jones reagierte unmittelbar auf das Desaster mit harten Worten.

Der 84-jährige Boss bezeichnete das Ergebnis als betäubend und räumte vernichtende Rückschläge ein. Die Bilanz von 5 Sieg zu 7 Niederlagen platzieren die Cowboys derzeit auf dem dritten Rang in der NFC East. Die Chancen auf einen Playoff-Einzelzug sind mathematisch auf ein Minimum geschrumpft.

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Kritik an der defensiven Leistung

Jerry Jones übte scharfe Kritik an der mangelnden Detailgenauigkeit des Teams. Er betonte, dass sie viele Situationen hätten für sich entscheiden können, dies aber versäumten. Sein Fokus richtete sich dabei deutlich auf die schwache Defensive, welche die schlechtesten Werte in der Liga bei zugelassenen Punkten und Yards aufweist.

Obwohl Erstrundenpick Caleb Downs eine überragende Rookie-Saison absolviert, kann er die kollektiven Probleme der Abwehr nicht kompensieren. Die Statistiken zeigen zudem, dass es den Cowboys in dieser Saison noch nicht gelang, zwei Spiele in Folge zu gewinnen.

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Schottenheimer im Fokus der Debatte

Head Coach Brian Schottenheimer sieht sich direkten Konsequenzen ausgesetzt. Der 53-Jährige führt das Team seit seiner Ernennung im Januar 2025 und weist eine Bilanz von 12:16:1 auf. Trotz des Drucks bleibt er gelassen und äußert Sorge um die Spieler statt um seine eigene Zukunft.

Er erklärte, dass die Enttäuschung darin liege, die Chance in allen drei Spielphasen nicht genutzt zu haben. Der Trainer bezieht die Verantwortung für das Versäumnis selbst und weist auf die eigene Verantwortung als Football-Team hin, ohne Schuldzuweisungen an das Management zu äußern.

Insider melden Job-Gefahr für den Trainer

NFL-Insider Ian Rapoport sieht die Position von Schottenheimer als kritisch an. Er zitierte Jones mit der Aussage, dass ihn nichts davon, was er am Abend sah, zuversichtlich mache. Diese alarmierende Haltung des Eigentümers deutet auf weitreichende Konsequenzen hin.

Da Schottenheimer bereits den Verantwortlichen für die defensiven Spielzüge austauschte, seien die Optionen für personelle Änderungen begrenzt. Rapoport wies darauf hin, dass jetzt wahrscheinlich nur noch der Head Coach selbst betroffen sein könnte.

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Offensive Glanzpunkt trotz Defizite

Die Offensive der Dallas Cowboys stellt weiterhin ein Highlight dar. Das Team führt die Liga in erzielten Yards und Punkten an. Star-Quarterback, der hier nicht explizit mit Namen genannt wird, agiert im Mittelpunkt dieses Systems.

Javonte Williams läuft auf 860 Rushing Yards und zwölf Touchdowns, was seine beste Saison markiert. Das Receiver-Duo aus CeeDee Lamb und George Pickens sammelte zusammen über 2000 Yards und 15 Touchdowns für sich.

Vertragssituation und weitere Schritte

Schottenheimer befindet sich in seinem zweiten Amtsjahr und hat noch zwei Jahre Vertrag. Er gehört zudem zu den am schlechtesten bezahlten Head Coaches der gesamten Liga. Ein unmittelbarer Wechsel steht laut Rapoport nicht bevor.

Jones verwies auf die noch ausstehenden Spiele der Regular Season. Dennoch zeichne sich eine richtungsweisende Entscheidung ab, die am Saisonende getroffen werden muss, um das Ruder noch herumzureißen.