Warum die Dallas Cowboys und Detroit Lions seit 1966 fester Bestandteil der NFL an Thanksgiving sind. Eine Analyse der historischen Wurzeln und neuen Spielpläne.

Dank seiner langjährigen Präsenz in der National Football League ist Thanksgiving zu einer festen Institution im US-amerikanischen Sportkalender geworden. Seit dem Jahr 1966 stehen die Dallas Cowboys und die Detroit Lions als die einzigen beiden Teams fest im traditionellen Spielplan an diesem Feiertag. Diese Beständigkeit überrascht einige Fans, da die Gründe für ihre jeweilige Teilnahme auf komplett unterschiedlichen historischen und strategischen Entscheidungen basieren.

Strategischer Coup der Dallas Cowboys

Die Popularität der Dallas Cowboys ist heute unbestritten, doch als General Manager Tex Schramm im Jahr 1966 den Vorschlag machte, ein Spiel am Donnerstagabend zu austragen, war die Franchise gerade einmal sechs Jahre alt. Die öffentliche Nachfrage nach American Football in Texas hielt sich in jenen Jahren noch in engen Grenzen. Schramm erkannte das Potenzial, eine ganze Nation auf ein einzelnes Team zu fixieren, und wählte den Feiertag, an dem Amerikaner traditionell zusammenkommen, um ihre Aufmerksamkeit zu sichern.

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In einer Ära, in der Spielpläne noch strikt an Sonntage gebunden waren, war dies ein riskantes Unterfangen. Um die wirtschaftliche Existenz des Teams zu schützen, sicherte sich Schramm eine Garantie der NFL zu. Diese deckte potenzielle Einnahmeausfälle ab, falls die lokalen Zuschauer fernbleiben sollten. Das Risiko war somit minimiert, während die Chance auf nationale Präsenz maximiert wurde.

Die Entscheidung bewahrheitete sich schnell. Mit über 80.000 Zuschauern im Stadion knackten die Cowboys ihren bisherigen Rekord und etablierten einen neuen Standard. Bis auf die Ausnahmen der Jahre 1975 und 1977 gehören die Cowboys seither fest zum Thursday Night Football am Thanksgiving-Tag. Was als experimentelle Marketingmaßnahme begann, verwandelte sich in eine bis heute andauernde kulturelle Tradition.

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Werbeerfolgte der Detroit Lions

Die Wurzeln der Tradition liegen jedoch tiefer und reichen bis ins Jahr 1934 zurück, als George Richards die Portsmouth Spartans kaufte und das Team nach Detroit verlegte. Richards besaß einen lokalen Radiosender, was ihm einen enormen medialen Vorteil verschaffte. Er sah die Möglichkeit, seine neue Mannschaft auf der nationalen Football-Landschaft zu platzieren, und nutzte Thanksgiving als zentrale Bühne.

Durch seine Verbindungen gelang es Richards, das Spiel gegen die Chicago Bears landesweit über NBC zu bewerben. Für ein Team, das in der Liga noch nicht als Top-Attraktion galt, war dies eine entscheidende Werbekampagne. Der Feiertag bot die perfekte Gelegenheit, um die lokale Identität mit der nationalen sportlichen Bühne zu verbinden und langfristige Fanschaft aufzubauen.

Strukturwandel im NFL-Spielplan

Die Struktur der Thanksgiving-Spiele hat sich im Laufe der Jahrzehnte kontinuierlich erweitert. Seit dem Jahr 2006 finden an diesem Feiertag drei verschiedene Spiele statt. Das dritte Spiel variiert jedoch jährlich und ist keine feste Institution wie die Partien der Cowboys und Lions. Diese Flexibilität erlaubt es der Liga, neue Märkte und spannende Begegnungen in den Fokus zu rücken.

Für die Saison 2025 plant die NFL zudem eine signifikante Ausweitung des medialen Fußabdrucks um das Thanksgiving-Wochenende. Neben dem zentralen Donnerstag stehen nun auch Spiele am Mittwochabend und am Freitag statt. Diese Erweiterung schafft ein komplettes Wochenende voller NFL-Inhalte, das über den klassischen Feiertag hinausreicht.

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Die Einführung von Spielen am Thanksgiving Eve sowie am Black Friday markiert einen klaren Trend zu mehr Flexibilität im Spielplan. Zerstückelte Schedule-Strukturen, die früher als Risiko galten, sind heute der Standard. Dieser Wandel spiegelt die evolutionäre Entwicklung des Profisports wider, der versucht, maximale Reichweite und Zuschauerbindung zu generieren.

Nationale Bedeutung und Zukunft

Die Thanksgiving-Spiele der Dallas Cowboys und Detroit Lions sind mehr als nur sportliche Wettbewerbe. Sie repräsentieren die erfolgreiche Verbindung von lokaler Identität und nationaler Medienstrategie. Beide Franchises nutzten historische Chancen, um sich einen festen Platz in der amerikanischen Popkultur zu sichern.

Während die Cowboys ihre Tradition aus strategischem Kalkül und den Detroit Lions aus werbetechnischem Bedarf heraus etablierten, hat sich eine gemeinsame Institution entwickelt. Die zukünftige Expansion im Jahr 2025 unterstreicht weiterhin die Bedeutung dieses Zeitraums für die NFL und ihre Partnerschaften.