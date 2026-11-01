Dallas Cowboys verlieren 30:33 gegen Arizona Cardinals in Verlängerung

Dallas Cowboys verlieren erneut gegen Arizona Cardinals. Nach 14 Punkte Vorsprung im Schlussviertel endet das Spiel 30:33. Cowboys-Struggles dauern an.

Die Dallas Cowboys haben am Wochenende gegen die Arizona Cardinals eine weitere schwere Niederlage hinnehmen müssen. Das Spiel endete mit einem Ergebnis von 30 zu 33 Punkten nach einer Verlängerung. Diese Pleite markiert bereits den fünften aufeinanderfolgenden Verlust der Dallas Cowboys gegen die Franchise aus Arizona. Besonders problematisch ist die Historie im heimischen AT&T Stadium. Dort stehen die Cardinals nun bei einer ungeschlagenen Bilanz von fünf zu null Siegen. Dieser Rekord besteht seit der Eröffnung der Cowboys-Arena im Jahr 2009 und unterstreicht die anhaltende Überlegenheit der Gegner auf diesem Platz.

Defensive startet stark, Offense versagt im Schlussviertel

Zu Beginn des Spiels präsentierte sich die defense der Dallas Cowboys in einer beeindruckenden Form. Sie erzwang bei den ersten sieben Spielzügen der Arizona Cardinals drei Punts sowie zwei Ballverluste. Zudem gelang der Defensive Line ein entscheidender Stopp direkt vor der eigenen Endzone, was den Sieg der Cowboys zunächst sicher erscheinen ließ. Dallas ging mit einem komfortablen Vorsprung von vierzehn Punkten in das vierte Viertel. Doch diese Führung war von kurzer Dauer. In der Schlussphase erzielten die Cardinals drei Touchdowns und drehten die Partie komplett.

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Der bittere Wendepunkt ereignete sich am Ende der regulären Spielzeit. Die Arizona Cardinals marschierten ohne jegliche Timeout-Nutzung in nur sechsundsechzig Sekunden über achtzig Yards. Dies hätte den Sieg nach sich ziehen können, doch der Kicker Chad Ryland vergab den nachfolgenden Extrapunkt. Dieser Fehler rettete die Dallas Cowboys nur knapp vor dem Ausscheiden in der regulären Spielzeit und zwang das Spiel in die Verlängerung. Nachdem die Defense von Dallas noch einmal eine schnelle defensive Aktion startete, erhielten die Cowboys die entscheidende Gelegenheit auf den Sieg.

Offensive schwächelt und verpasst klare Chancen

Doch die Offensive der Dallas Cowboys reagierte auf diese Chance mit einem klaren Minus. Sie produzierte lediglich einen schnellen Stopp, bekannt als Three-and-out. Damit gelang es den Dallas Spielern nicht, Punkte zu erzielen. Arizona erhielt den Ball zurückerobert und entschied das Spiel schließlich durch ein Field Goal für sich. Diese Entwicklung zeigt eine deutliche Diskrepanz zwischen der starken Defensivleistung zu Beginn und der schwachen Offensivleistung in kritischen Momenten. Die Zahlen unterstreichen diese Enttäuschung. Quarterback Prescott warf neunzehn erfolgreiche Pässe von二十九 Versuchen.

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Das Gesamtergebnis für den Passwurf belief sich auf lediglich einhundertfünfundneunzig Yards. Zudem musste Prescott vier Sacks hinnehmen, was den Druck auf ihn weiter erhöhte. Noch gravierender war der Einbruch im Laufspiel. Javonte Williams, der im vorherigen Sieg gegen Philadelphia noch einen Karriere-Bestwert von einhundertfünfundfünfzig Yards erreicht hatte, schaffte gegen Arizona nur fünfzigsechs Yards aus vierundzwanzig Läufen. Dieser massive Rückgang in der Produktion der Laufspielstärke trug maßgeblich zum Verlust des Spiels bei und ließ die Offensive hoffnungslos wirken.

Besitzer kritisiert Konstrukt, Trainer steht unter Druck

Die Reaktionen nach dem Spiel waren vernichtend. Cowboys-Besitzer Jerry Jones äußerte sich klar und deutlich zur Situation. Er bezeichnete das Ergebnis als ein vernichtendes Urteil über das gesamte Konstrukt der Mannschaft. Allerdings nahm er Trainer Brian Schottenheimer nicht allein in die Verantwortung. Jones betonte ausdrücklich, dass keiner der Beteiligten das Spiel gewinnen konnte. Er wies den Finger nicht auf Schottenheimer, sondern auf niemanden im Speziellen, da das Versagen kollektiv war.

Für Jones war es besonders schmerzhaft, dass Dallas genügend Möglichkeiten hatte, die Partie zu entscheiden, diese aber nicht nutzte. Auch die Offensive hatte klare Chancen vertan. Prescott selbst zeigte sich eingeweiht und wollte keine Ausreden akzeptieren. Er erklärte, dass Reden an diesem Punkt billig sei und Geschichten erzählen nichts helfe. Stattdessen müsse die Mannschaft ihre eigene Geschichte schreiben, da sie sich selbst in diese missliche Situation gebracht habe. Diese Situation wird für die Dallas Cowboys immer ungemütlicher, da die Bilanz nun bei drei Siegen und fünf Niederlagen liegt. Damit wächst der Druck auf Trainer Schottenheimer weiter an, der in seinen zwei Spielzeiten bisher nur eine einzige Siegesserie von drei Erfolgen erreichte.