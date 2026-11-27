Die Dallas Cowboys verspielen eine 21-Punkte-Führung gegen die Philadelphia Eagles. Joe Milton führt die Eagles zum 39:39-Sieg mit historischem Comeback.

Die Dallas Cowboys erlebten am Thanksgiving -Tag einen der spektakulärsten und schmerzhaftesten Zusammenbrüche in der Geschichte der National Football League. Trotz einer dominanten Führung von 21 Punkten unterlagen sie den Philadelphia Eagles mit 38:39 in einem Spiel, das bis zur allerletzten Sekunde offen blieb. Dies markiert das erste Mal, dass ein Team an diesem traditionellen Feiertag einen solch großen Vorsprung nach Hause verliert und die Partie noch verliert.

Historischer Kollaps am Thanksgiving-Tag

Dallas schien den Sieg bereits sicher zu haben, als das dritte Viertel begann. Zu diesem Zeitpunkt stand es 31:10 für die Cowboys, und auch im vierten Viertel lagen sie noch mit 14 Punkten in Führung. Die Eagles drehten die Partie jedoch komplett. Ty Robinson blockte einen Punt der Cowboys, und Kenny Moore II nahm den Ball an der eigenen 3-Yard-Linie auf, um einen Touchdown zu erzielen. Joe Milton fügte wenig später einen 15-Yard-Touchdown-Lauf hinzu. Mit nur noch 2 Minuten und 10 Sekunden auf der Uhr fand Milton Makai Lemon für einen 24-Yard-Touchdown, wodurch Philadelphia auf 36:38 verkürzte. Der anschließende Zwei-Punkte-Versuch schlug fehl.

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Joe Milton dominiert gegen sein ehemaliges Team

Joe Milton, der in der vergangenen Saison noch Backup-Qualbacks von Dak Prescott in Dallas war, lieferte bei seinem dritten Start für Philadelphia eine herausragende Leistung ab. Er warf insgesamt 331 Yards und erzielte drei Touchdowns, wobei er zusätzlich einen weiteren durch einen eigenen Lauf beisteuerte. Seine Verbindung mit Wide Receiver DeVonta Smith war besonders treffsicher und brachte die Verteidigung der Cowboys zur Verzweiflung. Smith fing elf Pässe für 200 Yards. Dazu gehörten zwei spektakuläre lange Touchdowns: zuerst ein 50-Yard-Treffer und später ein weiterer tiefer Wurf über 45 Yards.

Coaching-Entscheidung und dramatisches Finale

Nur 55 Sekunden vor Spielende wurde die Szene entscheidend. Bei einem Viertelpositionsversuch mit einem Yard zur ersten Mitte an der 39-Yard-Linie der Eagles ließ Cowboys-Coach Brian Schottenheimer seine Offense auf dem Feld, anstatt einen Field-Goal-Versuch zu starten. Dak Prescott wurde für neun Yards Raumverlust gesackt. Philadelphia erhielt den Ball an der eigenen 48-Yard-Linie zurück. Nach zwei kurzen Pässen auf Smith und einer Pass-Interference-Strafe gegen Dallas gerieten die Cowboys in Field-Goal-Reichweite. Der Kicker der Eagles traf zwei Sekunden vor Schluss aus 59 Yards zum 39:38-Sieg.

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Prescott übernimmt Schuld am letzten Drive

Schottenheimer verteidigte seine aggressive Entscheidung nach dem Spiel und sagte auf die Frage, ob er die Entscheidung bereue, dass er dies absolut nicht tue. Im Gegensatz dazu nahm Dak Prescott die Verantwortung für den fehlgeschlagenen letzten Drive voll auf sich. Er erklärte, dass er eine Anpassung an der Line of Scrimmage nicht richtig kommuniziert habe. Beim geplanten Pass auf CeeDee Lamb habe er zu lange gezögert. "Darüber werde ich noch lange nachdenken", sagte Prescott. Dieser Fehler kostete sein Team den Sieg in einer der dramatischsten Situationen des Jahres.

Negative Bilanz trotz offensivem Potenzial

Für die Dallas Cowboys war die Niederlage auch statistisch bemerkenswert. Es war bereits ihre vierte Heimniederlage der Saison, obwohl sie in jedem dieser Spiele mindestens 30 Punkte erzielten. Zudem sind die Cowboys das erste Team in der NFL-Geschichte, das nach zwölf Spielen einen Durchschnitt von mindestens 30 Punkten pro Spiel erzielt und dabei eine negative Gewinn-Schoß-Bilanz aufweist. Dies unterstreicht die Frustration über das Verschenken des historischen Thanksgiving-Siegs, obwohl die offensive Produktion der vergangenen Wochen konstant hoch war.